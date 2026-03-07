Espana agencias

Rahm asalta el liderato en Hong Kong empatado con Detry y Varner III

Redacción deportes, 7 mar (EFE).- El jugador español Jon Rahm se colocó líder del torneo de Hong Kong de LIV al término de la tercera jornada, celebrada este sábado empatado con el belga Thomas Detry y el estadounidense Harold Varner III, después de otra notable actuación que puso de relieve el buen estado de forma del exnúmero uno del mundo.

Con una tarjeta de 65 golpes, cinco bajo el par del Hong Kong Golf Club, y una sola ronda en juego, Rahm se situó en una posición franca de conseguir su primer título individual desde septiembre de 2024, después de que en la pasada temporada la cerrara en blanco, aunque con la corona de mejor jugador del circuito saudí.

El ‘León de Barrika’, quien encaró la tercera vuelta a dos golpes de la cabeza, no empezó con buen pie al sumar un ‘bogey’ en el primer hoyo, pero a partir de ahí, sacó su mejor repertorio para escalar hacia la cabeza con un ramillete de siete ‘birdies’.

Solo volvió a tropezar en el hoyo 10, cuando envió la bola al canal y tuvo que dropar, lo que se tradujo en un ‘bogey’.

A falta de dos hoyos, el golfista vizcaíno se encaramó a lo más alto y pudo haberse ido al vestuario como líder en solitario, pero no embocó un ‘putt’ sencillo en el último.

Como Rahm, Sergio García finalizó la tercera ronda con 65 golpes con una tarjeta de seis ‘birdies’ y un ‘bogey, lo que le llevó a la octava plaza con -13, aún con opciones de revalidar el título conseguido el pasado año.

Con -10 está el catalán David Puig, que tuvo un mal día y no supo aprovechar la buena posición de partida después de las dos primeras rondas.

Un doble ‘bogey’ en el hoyo 15 y otro golpe sobre el par en el primero le lastraron y solo lo pudo compensar con dos ‘birdies’.

Detry, de 33 años y 70 en el ráking mundial, fue el más acertado en la primera mitad del recorrido, con cuatro ‘birdies’ en los primeros seis hoyos , pero luego bajó el ritmo, lo que le impidió escaparse en la clasificación.

El mejor de la jornada fue su compatriota Thomas Pieters, con una vuelta de ensueño adornada con siete 'birdies' y un 'eagle' para hacer nueve golpes bajo el par y colocarse quinto.

También cuajó una actuación brillante Varner III, con otros siete ‘birdies’, que le permitieron saltar al trío de cabeza.

No fue buena la jornada para el mexicano Carlos Ortiz, líder después de las dos primeras jornadas, quien cedió el mando al hacer solo un golpe bajo el par del campo y se situó con -15, a dos impactos de los líderes. EFE

