Prosigue la búsqueda de dos desaparecidos en Cataluña y Asturias por la crecida de ríos

Madrid, 7 mar (EFE).- El tiempo revuelto persiste este sábado en la península y Baleares, con una leve mejoría, mientras se mantiene la búsqueda del hombre arrastrado por el agua con su coche en una riera de Llinars del Vallès (Barcelona) y de la mujer de 56 años que cayó al río Silvestre en San Martín del Rey Aurelio (Asturias).

Si bien el mapa de avisos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) es mejor que el de ayer, aún algunos puntos continúan en alerta amarilla (peligro bajo), tanto por lluvias como por nieve.

La búsqueda del hombre que ayer fue arrastrado por el agua con su coche, en pleno temporal de lluvia, en una riera de Llinars continuará durante esta noche, pero con menos efectivos.

Los equipos de emergencias, integrados por efectivos de Bombers, Mossos y policía local de Llinars, han ampliado este sábado hasta el mar los trabajos de rastreo del hombre, por lo que han trabajado en un tramo de casi cuarenta kilómetros.

A la búsqueda se han incorporado durante la jornada buceadores de los Bombers de Barcelona.

La mujer de 56 años, al parecer arrastrada por la fuerza del río Silvestre ayer por la tarde en Asturias, se suspenderá esta noche para ser retomado mañana a primera hora.

En las tareas de rastreo han participado este sábado medio centenar de efectivos y han finalizado sin éxito sobre las 18:30 horas.

Los efectivos han peinado las zonas de La Piñera, en la Hueria de Carrocera, el río Silvestre hasta su entronque con el río Nalón y desde ese punto hasta la localidad de Lada, en la zona central de la comunidad.

Cinco personas, tres de ellas menores, han resultado heridas este sábado en el kilómetro 55 de la A-601, a la altura de Cuéllar (Segovia), donde se han registrado colisiones de varios vehículos durante una granizada.

Fuentes del servicio de emergencias 112 de Castilla y León han informado de que a las 17:24 horas se han recibido numerosas llamadas alertando de varios siniestros ocurridos tras la granizada en ese punto de la autovía.

En el interior sur y norte y en el litoral sur y norte la precipitación acumulada en una hora será de al menos 20 litros por metro cuadrado.

La previsión es que en 12 horas esta acumulación sea de 60 litros y los chubascos puedan ir ocasionalmente acompañados de tormenta.

En Cataluña, donde el nivel de los ríos Ter y Muga (Girona) sigue siendo muy alto en algunos puntos, el aviso hoy es para Tarragona, también todo el día. En la depresión central se espera una precipitación acumulada en una hora de 15 litros por metro cuadrado, mientras que en el litoral y prelitoral sur de 20. En 12 horas esta se eleva a 60 litros por metro cuadrado.

Aquí la previsión también es que los chubascos vengan acompañados ocasionalmente de tormenta.

En Cantabria, los avisos de este sábado eran para el litoral y el centro y valle de Villaverde, pero solo hasta las 12:00 horas. Aún así, las lluvias se prevén abundantes durante toda la jornada, con un acumulado de al menos 15 litros por metro cuadrado en una hora y de 40 litros en 12 horas.

Retirándose ya la borrasca Regina y aunque no aparezcan en el mapa de avisos de la Aemet, la nueva dana está provocando que las precipitaciones también sean protagonista este sábado en zonas de Burgos, Soria, Guadalajara, Toledo, Albacete, Madrid, Mallorca o La Rioja.

En esta última, el servicio de emergencias SOS-Rioja ha activado la fase de emergencia prevista en el Plan Especial de Protección Civil ante Inundaciones (Inuncar) por la superación de niveles amarillos en los ríos Leza, Alhama e Iregua, que han aumentado sus caudales.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha activado asimismo este sábado la fase de alerta y el nivel amarillo del Plan de Emergencia Municipal de Protección Civil (Pemuz) por riadas en el río Huerva tras superar los 21 metros cúbicos por segundo.

La única alerta por nieve del día es para Teruel; en Gúdar y Maestrazgo la acumulación en 24 horas se prevé de 5 centímetros por encima de 1.300/1.400 metros. El aviso es para toda la jornada.

Mañana domingo la previsión es que solo puntos de Cataluña y la Comunidad Valenciana estén en amarillo por lluvias, con un aviso hasta las 7:00 horas.

Aún así, la Aemet prevé probables precipitaciones localmente fuertes y con abundantes acumulados en el nordeste peninsular. Se mantendrá la inestabilidad en la península y Baleares bajo la influencia de la dana. EFE