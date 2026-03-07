Prorrogan hasta el lunes la detención de la mujer investigada por la muerte de su bebé

Las Palmas de Gran Canaria, 7 mar (EFE).- Un juez de guardia en Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este sábado prorrogar hasta el lunes la detención de la mujer investigada por la muerte de su hija, una bebé de 20 meses, con cuyo cadáver empapado deambulaba este miércoles por el barrio de San Cristóbal, por lo que se sospecha que pudo ahogarla.

Así lo ha anunciado el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que ha recordado que el caso sigue bajo secreto de sumario.

La Policía Nacional detuvo sobre las 22.00 horas del miércoles a esta mujer, de nacionalidad venezolana, después de que varios vecinos alertaran al 091 de que deambulaba por el barrio marinero de la ciudad con un bebé aparentemente ahogado en sus brazos, que resultó ser una niña de 20 meses.

Testigos presenciales de lo ocurrido detallaron que la primera en avisar a la Policía fue una mujer que se encontró a la detenida en la parada de guaguas del barrio, empapada y descalza.

Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar, intentaron reanimar a la bebé y avisaron a los servicios sanitarios de emergencia, que la trasladaron al Hospital Materno Infantil de la ciudad, a escasos metros de allí, donde se confirmó su fallecimiento.

La Policía sospecha que la detenida pudo ahogar a la niña en el mar, en la misma costa del barrio. De hecho, varios agentes estuvieron rastreando las dos playas anexas a ese enclave tras descubrir lo ocurrido, según relataron testigos presenciales.

El Juzgado de Violencia contra la Infancia y la Adolescencia en Las Palmas de Gran Canaria -el único de España con esa especialidad-se ha hecho cargo del caso y ha decretado el secreto de sumario. EFE