Espana agencias

Ponsarnau: "A partir del minuto 34 fuimos muy blanditos"

Guardar

Burgos, 7 mar (EFE).- El técnico del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, señaló que "a partir del minuto 34" este sábado ante el San Pablo Burgos su equipo fue "muy blandito" y eso les llevó a no poder conseguir la victoria en un partido que parecía tener bajo control.

Tras dominar durante gran parte del encuentro y entrar en el último asalto con una renta de 13 puntos, el equipo vizcaíno se desmoronó ante un San Pablo Burgos que, impulsado por su afición y un parcial demoledor de 32-13, terminó llevándose la victoria en un final de "cara o cruz".

Ponsarnau apuntó el buen hacer de los suyos durante los primeros tres cuartos, aunque reconoció que la fluidez no fue constante.

"Excepto el último cuarto, hemos jugado bastante bien. Estábamos encontrando buenos tiros y circulación, a pesar de sufrir con sus robos y el rebote", explicó el preparador catalán, sin embargo, el guión cambió de forma radical en el tramo decisivo.

El entrenador fue autocrítico al señalar la falta de contundencia de sus jugadores cuando el equipo local apretó los dientes.

Preguntado por la atmósfera del pabellón burgalés, Ponsarnau no buscó excusas y admitió que el ruido y el empuje de la grada fueron determinantes cuando las piernas de sus jugadores empezaron a pesar.

"Sin ninguna duda, la grada ha ayudado a un equipo que está en una situación difícil, pero que cree. Los primeros que han mostrado creer han sido desde la pista y desde la grada", afirmó.

El técnico también tuvo palabras de elogio para el talento individual del San Pablo Burgos, destacando las canastas de "mucho mérito" de Raúl Neto y Happ en los momentos calientes, así como la evolución de Samuels, a quien calificó como un jugador "absolutamente diferente al del inicio de liga".

Ponsarnau concluyó felicitando al rival por su "mentalidad y corazón", lamentando que los dos triples finales para empatar no entrasen.

"Hoy ha salido cruz", señaló, y se mostró convencido de que Burgos tiene "mimbres, calidad y talento" para luchar por la permanencia tras este repunte de confianza. EFE

vfr/sab

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Swedberg: "No podemos estar tristes, ahora nos viene un partido muy importante"

Infobae

Vuelve Aimar al once rojillo en el debut del argentino Demichelis en el banquillo balear

Infobae

Cerúndolo puede con Bonzi y se cita con Draper en Indian Wells

Infobae

Valverde: “Era importante mostrar una reacción tras la eliminación de Copa”

Infobae

Urtasun insta a Feijóo y Abascal a explicar por qué rescatan "el PP de la guerra de Aznar"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’