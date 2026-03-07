Ponsarnau: "A partir del minuto 34 fuimos muy blanditos"

Burgos, 7 mar (EFE).- El técnico del Surne Bilbao Basket, Jaume Ponsarnau, señaló que "a partir del minuto 34" este sábado ante el San Pablo Burgos su equipo fue "muy blandito" y eso les llevó a no poder conseguir la victoria en un partido que parecía tener bajo control.

Tras dominar durante gran parte del encuentro y entrar en el último asalto con una renta de 13 puntos, el equipo vizcaíno se desmoronó ante un San Pablo Burgos que, impulsado por su afición y un parcial demoledor de 32-13, terminó llevándose la victoria en un final de "cara o cruz".

Ponsarnau apuntó el buen hacer de los suyos durante los primeros tres cuartos, aunque reconoció que la fluidez no fue constante.

"Excepto el último cuarto, hemos jugado bastante bien. Estábamos encontrando buenos tiros y circulación, a pesar de sufrir con sus robos y el rebote", explicó el preparador catalán, sin embargo, el guión cambió de forma radical en el tramo decisivo.

El entrenador fue autocrítico al señalar la falta de contundencia de sus jugadores cuando el equipo local apretó los dientes.

Preguntado por la atmósfera del pabellón burgalés, Ponsarnau no buscó excusas y admitió que el ruido y el empuje de la grada fueron determinantes cuando las piernas de sus jugadores empezaron a pesar.

"Sin ninguna duda, la grada ha ayudado a un equipo que está en una situación difícil, pero que cree. Los primeros que han mostrado creer han sido desde la pista y desde la grada", afirmó.

El técnico también tuvo palabras de elogio para el talento individual del San Pablo Burgos, destacando las canastas de "mucho mérito" de Raúl Neto y Happ en los momentos calientes, así como la evolución de Samuels, a quien calificó como un jugador "absolutamente diferente al del inicio de liga".

Ponsarnau concluyó felicitando al rival por su "mentalidad y corazón", lamentando que los dos triples finales para empatar no entrasen.

"Hoy ha salido cruz", señaló, y se mostró convencido de que Burgos tiene "mimbres, calidad y talento" para luchar por la permanencia tras este repunte de confianza. EFE

vfr/sab