Podemos vincula el feminismo al pacifismo y reivindica a Santaolalla, Fallarás y Montero

Valladolid, 7 mar (EFE).- Las dirigentes de Podemos Irene Montero y Ione Belarra han vinculado el feminismo a los movimientos pacifistas de principios del siglo XX y ha reivindicado las figuras de Sarah Santaolalla, Cristina Fallarás, y la propia Montero por el acoso que sufren, según han dicho, por defender la igualdad.

"Los grandes movimientos contra las guerras y por la paz siempre, siempre, siempre han tenido a las mujeres al frente", ha asegurado Montero en un mitin con motivo de las elecciones autonómicas de Castilla y León que se ha celebrado este sábado en Valladolid.

Minutos antes, la secretaria general y portavoz en el Congreso de la formación morada, Ione Belarra, ha agradecido "a todas las mujeres valientes y feministas que están poniendo el cuerpo", que, a su juicio, reciben una "violencia atroz" por querer "democratizar esta sociedad y que todos vivan mejor".

Belarra ha querido reconocer a tres mujeres: a la comentarista política Sarha Santaolalla, que ha llegado a sufrir "violencia física"; a la activista contra la violencia machista Cristina Fallarás, por el señalamiento constante que sufre y que ha calificado de "vergüenza" y a Irene Montero, a la que ha agradecido su labor al frente del Ministerio de Igualdad. EFE

