Pantzar ya es el quinto máximo asistente de la historia de Bilbao Basket

Burgos, 7 mar (EFE).- El jugador sueco del Surne Bilbao Basket Melwin Pantzar ha alcanzado la redonda cifra de 300 asistencias en su cuenta particular en la ACB, y con 302 totales, y se ha convertido en el quinto máximo asistente de la historia del equipo vizcaíno, superando los registros de Jonathan Rousselle (295).

Por delante de Pantzar se sitúan históricos del club como Javi Salgado, que lidera la estadística, Alex Mumbrú, Axel Hervelle y Raül López.

Más allá de su visión de juego, la actividad defensiva del sueco también ha tenido premio estadístico esta jornada. Pantzar ha alcanzado los 100 robos en la ACB, cifras que lo convierte en una pieza insustituible en el esquema de Jaume Ponsarnau y en uno de los jugadores más determinantes de la competición en ambos lados de la cancha. EFE

vfr/sab