Óscar López tilda a Díaz Ayuso de "machista" por su "guerra cultural" contra el feminismo

Madrid, 7 feb (EFE).- El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha calificado este sábado de "machista" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por emprender una "guerra cultural" contra el feminismo, después de que miles de mujeres hayan luchado toda su vida por los avances frente al fascismo.

En el acto de entrega de los Premios Ana Tutor, López ha cargado contra Ayuso por sus "provocaciones" por declaraciones de la jefa del Ejecutivo autonómico contra el feminismo, como que habría que impulsar un Día del Hombre, afirmaciones sobre que también existen "hombres maltratados" o que el dinero de las políticas de violencia de género debe implementarse para natalidad.

"Esa es la guerra cultural en la que están", ha criticado el también ministro para la Transformación Digital y Función Pública, que ha dudado de que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea "patriota" cuando apoya "al que amenaza a España", en referencia al presidente estadounidense, Donald Trump, por su próximo viaje a Nueva York, donde permanecerá desde este domingo hasta el lunes.

López ha criticado que Ayuso no condene el ataque de EEUU e Israel a Irán y programe un viaje a Nueva York, después de las amenazas de Trump a España tras advertir que cortará "todo el comercio" con España por la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la negativa al uso de las bases de Morón y Rota en la ofensiva.

"Son incapaces de defender a España cuando hace lo correcto, cuando es un orgullo internacional", ha expresado el líder del PSOE-M, que ha comenzado su intervención proclamando "No a la guerra".

El líder del PSOE-M ha afirmado que "si hay un movimiento pacifista en el mundo es el feminismo", y ha recordado a todas las mujeres que sufren en el mundo, como las iraníes, que padecen "doble", por un lado el régimen de los ayatolás y, por otro, los bombardeos de una guerra "injusta e ilegal".

Para López, todos los avances construidos en materia de igualdad han venido de la mano de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez, y ha avanzado que el feminismo "va a parar los pies" a los fascismos.

"Feminismo es igualdad", ha expresado, y ha añadido que para llegar a esa igualdad entre hombres y mujeres, ha señalado, han sido necesarias "medidas de discriminación positivas", como las cuotas de género en los partidos. EFE