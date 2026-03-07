Espana agencias

Óscar López tilda a Díaz Ayuso de "machista" por su "guerra cultural" contra el feminismo

Guardar

Madrid, 7 feb (EFE).- El secretario general del PSOE-M, Óscar López, ha calificado este sábado de "machista" a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por emprender una "guerra cultural" contra el feminismo, después de que miles de mujeres hayan luchado toda su vida por los avances frente al fascismo.

En el acto de entrega de los Premios Ana Tutor, López ha cargado contra Ayuso por sus "provocaciones" por declaraciones de la jefa del Ejecutivo autonómico contra el feminismo, como que habría que impulsar un Día del Hombre, afirmaciones sobre que también existen "hombres maltratados" o que el dinero de las políticas de violencia de género debe implementarse para natalidad.

"Esa es la guerra cultural en la que están", ha criticado el también ministro para la Transformación Digital y Función Pública, que ha dudado de que la presidenta de la Comunidad de Madrid sea "patriota" cuando apoya "al que amenaza a España", en referencia al presidente estadounidense, Donald Trump, por su próximo viaje a Nueva York, donde permanecerá desde este domingo hasta el lunes.

López ha criticado que Ayuso no condene el ataque de EEUU e Israel a Irán y programe un viaje a Nueva York, después de las amenazas de Trump a España tras advertir que cortará "todo el comercio" con España por la posición del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la negativa al uso de las bases de Morón y Rota en la ofensiva.

"Son incapaces de defender a España cuando hace lo correcto, cuando es un orgullo internacional", ha expresado el líder del PSOE-M, que ha comenzado su intervención proclamando "No a la guerra".

El líder del PSOE-M ha afirmado que "si hay un movimiento pacifista en el mundo es el feminismo", y ha recordado a todas las mujeres que sufren en el mundo, como las iraníes, que padecen "doble", por un lado el régimen de los ayatolás y, por otro, los bombardeos de una guerra "injusta e ilegal".

Para López, todos los avances construidos en materia de igualdad han venido de la mano de los gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez, y ha avanzado que el feminismo "va a parar los pies" a los fascismos.

"Feminismo es igualdad", ha expresado, y ha añadido que para llegar a esa igualdad entre hombres y mujeres, ha señalado, han sido necesarias "medidas de discriminación positivas", como las cuotas de género en los partidos. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Los líderes IU, Sumar y Verdes Equo respaldan el proyecto, social, constructivo y contra la derecha de En Común

Los principales referentes de fuerzas progresistas piden un giro político en Castilla y León y llaman a la movilización para impulsar una alternativa que enfrente la despoblación, defienda servicios públicos y frene el avance de la ultraderecha

Los líderes IU, Sumar y

Ibon Navarro: "Es una victoria de mucho mérito"

Infobae

Abascal reivindica a Isabel la Católica, "la mujer más grande", frente a "los modelos" que se ven "en tertulias"

Abascal reivindica a Isabel la

Xavi Pascual: "Hemos hecho un partido muy completo de principio a fin"

Infobae

Montero, convencida de que con unidad se llegará a la igualdad real

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Audiencia Nacional niega la

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre buscado en Austria por cometer una decena de atracos a un mismo supermercado

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

Citan como investigada a la policía local que recibió la llamada del 112 alertando del estado de la pasarela de Santander un día antes del colapso

ECONOMÍA

El riesgo cambió de idioma

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”