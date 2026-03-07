Nico González: “Espero que esto sea un poco de lo mucho que venga”

Madrid, 7 mar (EFE).- Nico González, extremo internacional argentino del Atlético de Madrid, manifestó este sábado, tras la victoria contra la Real Sociedad (3-2), que se va “muy feliz a casa” y destacó que su equipo está “demostrando” lo que quiere y de lo que es capaz, al tiempo que esperó que esto sea “un poco de lo mucho que venga”.
“Hace tiempo que no me tocaba marcar, pude hacerlo en el estadio y con este público, así que muy feliz. Me voy muy feliz a casa por la entrega del equipo. Venimos demostrando lo que queremos y de lo que somos capaces. Esto es largo y espero que esto sea un poco de lo mucho que venga”, afirmó a ‘Movistar+’.
Primero anotó el 2-1, en una combinación con Antoine Griezmann. “La jugada es más de él que mía. Es muy difícil hacer un taco con la derecha cuando eres izquierdo. Quedé muy sorprendido. Griezmann demuestra fútbol y nosotros lo disfrutamos”, apuntó.
El segundo fue de cabeza. El 3-2 definitivo. “Es uno de mis fuertes, tengo que aprovecharlo, ir más convencido, hoy lo pude demostrar y me voy muy feliz a casa”, dijo. EFE