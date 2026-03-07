Espana agencias

Montero critica la falta de datos sobre fallos en cribados de cáncer de mama en Andalucía

San Fernando (Cádiz), 7 mar (EFE).- La secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, ha entregado este sábado el premio Clara Campoamor a la asociación de mujeres con cáncer de Sevilla (Amama) y a su presidenta, Ángela Claverol, en un acto en el que ha reprochado a la Junta la falta de datos de la crisis de los fallos en los cribados.

Amama y su presidenta han recibido, en el marco del Día de la Mujer que se celebra este 8M, uno de los once premios Clara Campoamor que el PSOE de Andalucía ha entregado en un acto celebrado en San Fernando (Cádiz), a mujeres y entidades a las que ha reconocido por su trabajo por los derechos de las mujeres.

Amama ha recogido el que reconoce el ámbito de asociacionismo sociosanitario por "su papel de lucha" en la crisis de los fallos de los cribados de cáncer de mama en Andalucía.

En la entrega, Montero ha lamentado que, meses después de que comenzase la crisis de los cribados, la Junta no haya ofrecido las cifras reales de afectadas o la evolución de sus historias médicas o sus pruebas.

"No tenemos ni idea. No han dado ni un dato de la crisis más grave que ha tenido el sistema sanitario en 40 años", ha recalcado la vicepresidenta del Gobierno y candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, quien se ha preguntado cómo es posible que no se hayan rendido cuentas de que lo ha pasado con más de 2.500 afectadas.

La líder de los socialistas andaluces, que se ha puesto la camiseta rosa que le ha entregado Amama al recoger su galardón, ha reconocido que esta crisis ha hecho que las mujeres se sientan vulnerables.

La también ministra de Hacienda ha agradecido que asociaciones como Amama existan y ha lamentado el trato que han recibido.

Por su parte, la presidenta de Amama, Ángela Claverol, ha aprovechado el premio para agradecer a la sociedad civil y a todas las mujeres, afectadas o no por los fallos en el cribado del cáncer de mama, el apoyo recibido en las movilizaciones para denunciar ante la Junta la situación.

Según Claverol, la crisis de los cribados responde a las privatizaciones, pero no solo a eso, también al objetivo de ahorrar con la sanidad pública: "Puso precio a la vida de la mujer en Andalucía, 80 euros por cada mujer a la que no hizo la ecografía".

Ha reprochado también a la Junta la burocracia necesaria para presentar la reclamación patrimonial de las afectadas, ha denunciado que ninguna de las peticiones ha sido resuelta y ha pedido que se haga para que se sientan resarcidas por "destrozarles la vida".

Montero ha entregado igualmente otro de los premios Clara Campoamor a la chirigota gaditana Cadiwoman, por llevar sus mensajes "claros" a la sociedad y dejar que el feminismo "invada el Falla".

También ha entregado, entre otros, el galardón a la muestra de cine de mujeres de Huelva Wofest, y ha recordado especialmente a la fotógrafo onubense María Claus, que murió junto a su pareja en el accidente ferroviario de Adamuz y cuya hija ilustró los carteles de las ediciones una y diez.

"Las mujeres representamos la esperanza, la ilusión, la autenticidad. El futuro será como nosotras queramos que sea. Viva el 8M, la lucha de las mujeres y viva el mundo en paz", ha concluido. EFE

