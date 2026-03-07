Misma necesidad de victoria para distintos objetivos

Vila-real (Castellón)/Elche (Alicante), 7 mar (EFE).- El Villarreal y el Elche se miden este domingo en La Cerámica, en un duelo regional al que ambos equipos llegan con la necesidad de sumar un triunfo para romper sus malas dinámicas y encauzar sus respectivos objetivos de clasificarse para la Liga de Campeones y lograr la permanencia.

El Villarreal necesita mantenerse sólido en casa, como viene haciendo hasta ahora, para mantener la distancia sobre sus perseguidores en la pelea por la Liga de Campeones; mientras que el Elche no conoce la victoria en este año, arrancando su mala racha justo con la visita del Villarreal al estadio ilicitano.

Se da la circunstancia de que los entrenadores de ambos equipos, Marcelino García Toral y Eder Sarabia se reencontrarán en Vila-real, lugar en el que ambos coincidieron cuando el técnico asturiano dirigía al primer equipo, en su primera etapa en el club, y el vasco entrenaba al equipo juvenil.

En el capítulo de ausencia y recuperaciones en el Villarreal, destaca el retorno de Gerard Moreno tras varias semanas lesionado, pero se añade a la lista de bajas de Logan Costa, Willy Kambwala o Juan Foyth, el delantero internacional Ayoze Pérez, que venía siendo titular en los últimos partidos.

El Elche, por su parte, visita al Villarreal con las primeras urgencias de la temporada, ya que ha agotado todo su crédito sobre la zona de descenso, de la que sólo le separa un punto, y tiene la imperiosa necesidad de mejorar sus números como visitante al ser el único equipo de la categoría que aún no ha ganado fuera.

Las situaciones extradeportivas tampoco han ayudado esta semana a aliviar la tensión. El delantero y máximo goleador del equipo, Rafa Mir, ha estado en el centro de la polémica por partida doble.

Primero por un supuesto insulto racista a Omar El Hilali, defensa del Espanyol, en el partido de la pasada jornada y, posteriormente, tras conocerse este viernes la petición de la Fiscalía de 10 años y medio de cárcel para el murciano por un presunto delito de agresión sexual y otro de lesiones.

El vestuario y el club han hecho causa común con el jugador, apelando a la presunción de inocencia, en un momento especialmente delicado para la estabilidad del Elche, que acumula nueve jornadas de Liga, todas las disputadas en 2026, sin ganar.

En el apartado deportivo, el entrenador Sarabia no podrá contar con el lateral Héctor Fort, en fase de recuperación de una lesión en el hombro, ni con Yago de Santiago, que cumplirá el segundo de los dos partidos de sanción tras ser expulsado en Bilbao.

Pedro Bigas y John Chetauya serán duda hasta última hora, aunque todo apunta a que no llegarán al partido, al menos como titulares, ya que no han entrenado con regularidad durante la semana.

Sarabia no ha dado pistas sobre la posible alineación, aunque es probable que introduzca cambios en el equipo, como la presencia de Chust en la línea de tres centrales, Buba Sangaré en el carril derecho y Diangana en la mediapunta.

Alineaciones probables:

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Cardona; Comesaña, Pape Gueye, Buchanan, Moleiro; Nicolas Pepe y Mikautadze.

Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Pétrot; Buba Sangaré o Morente, Aguado, Febas, Cepeda o Diangana, Germán Valera; André da Silva y Rafa Mir.

Árbitro: por asignar

Estadio: La Cerámica

Horario: 14.00 horas. EFE

1004341

jmg/pvb sm/og