Míchel: “Nos sigue faltando hacer más daño en el área rival”

Valencia, 7 mar (EFE).- El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, lamentó la falta de acierto de su equipo en el área del Levante en el partido disputado este sábado en el Ciutat de València y que terminó en empate a uno.

“Somos un equipo al que nos faltan cosas. En el segundo tercio de temporada, el equipo ha mejorado muchas cosas pero sigue faltando hacer más daño en el área rival para ganar los cuatro partidos que necesitamos”, criticó Míchel en rueda de prensa.

“En las áreas somos un equipo al que nos falta mucho, sobre todo en el área rival. Hemos hecho 32 centros y hemos intentado 22 disparos con poca sensación de peligro cuando en los últimos 20 minutos el Levante tenía un hombre menos”, insistió.

Pese a la crítica, valoró el empate: “No estoy triste. Hemos ganado un punto porque el Levante ha hecho un buen partido. Nuestra intención ha sido dominar, pero ellos han robado y son peligrosos. La expulsión nos ha ayudado, pero hemos tenido poca sensación de dominio con peligro”.

El entrenador del Girona también puso en valor el trabajo de Joel Roca, que marcó el gol del empate en el minuto 93: “Necesito más gente con la determinación de Joel. Es un jugador joven, con sentimiento de pertenencia, pero necesito que esa determinación la tengan más jugadores”. EFE

