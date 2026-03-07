Espana agencias

Míchel: “Nos sigue faltando hacer más daño en el área rival”

Guardar

Valencia, 7 mar (EFE).- El entrenador del Girona, Míchel Sánchez, lamentó la falta de acierto de su equipo en el área del Levante en el partido disputado este sábado en el Ciutat de València y que terminó en empate a uno.

“Somos un equipo al que nos faltan cosas. En el segundo tercio de temporada, el equipo ha mejorado muchas cosas pero sigue faltando hacer más daño en el área rival para ganar los cuatro partidos que necesitamos”, criticó Míchel en rueda de prensa.

“En las áreas somos un equipo al que nos falta mucho, sobre todo en el área rival. Hemos hecho 32 centros y hemos intentado 22 disparos con poca sensación de peligro cuando en los últimos 20 minutos el Levante tenía un hombre menos”, insistió.

Pese a la crítica, valoró el empate: “No estoy triste. Hemos ganado un punto porque el Levante ha hecho un buen partido. Nuestra intención ha sido dominar, pero ellos han robado y son peligrosos. La expulsión nos ha ayudado, pero hemos tenido poca sensación de dominio con peligro”.

El entrenador del Girona también puso en valor el trabajo de Joel Roca, que marcó el gol del empate en el minuto 93: “Necesito más gente con la determinación de Joel. Es un jugador joven, con sentimiento de pertenencia, pero necesito que esa determinación la tengan más jugadores”. EFE

cma/sm/apa

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Ezker Anitza-IU rechaza que el 'no a la guerra' sea un eslogan y cree que responde "al sentir mayoritario" en Euskadi

La dirigente de Ezker Anitza-IU defiende que el rechazo a los conflictos armados refleja la opinión predominante en la comunidad vasca, cuestiona a PNV y reclama abrir nuevamente la discusión sobre la pertenencia de España a la OTAN

Ezker Anitza-IU rechaza que el

Edna Imade y Lucía Corrales superan la resistencia de Ucrania al descanso (0-2)

Infobae

Klaebo no se cansa de vencer y logra su triunfo 111 en la Copa del Mundo

Infobae

El Circuit Ricardo Tormo homenajea a Jaume Masià en el Racing Legends

Infobae

Sordo (CCOO) llama a "ganar la pelea" a la "ofensiva antifeminista y antiigualitaria" de la ultraderecha

Sordo (CCOO) llama a "ganar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia anula el alquiler

La Justicia anula el alquiler de 1.000 euros que cobraba el dueño de una vivienda de protección oficial a su inquilino por superar el precio máximo legal

La Audiencia Nacional niega la libertad provisional a un hombre perseguido en Austria por cometer una decena de atracos supermercados

Dimite la concejala del PP de Collado Villalba tras interrumpir un monólogo feminista por considerarlo “una falta de respeto”

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estás desempañando mal los cristales del coche, cuando lo más fácil es usar la lógica”

Un Guardia Civil es sancionado por negarse a poner el bozal a su perro “peligroso” y encararse con el subinspector de la Policía Local

ECONOMÍA

Renfe lanza una nueva página

Renfe lanza una nueva página web que muestra la ubicación de los trenes en tiempo real

El riesgo cambió de idioma

Sebastián Ramírez, abogado: “Hay tres cosas que debes saber sobre los despidos este 2026”

La guerra en Irán aumentará la inflación en España, pero los efectos serán temporales si el conflicto no dura más de tres meses: “Puede remitir si esto es temporal”

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

DEPORTES

Ya es oficial: Ilia Topuria

Ya es oficial: Ilia Topuria peleará en la Casa Blanca y este será su rival

Fernando Alonso se ve obligado a abandonar en el primer Gran Premio de la temporada: “Sabíamos que era casi imposible acabar”

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”