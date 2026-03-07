Matarazzo: "Esperemos que la final no sea igual"

Madrid, 7 mar (EFE).- El estadounidense Pellegrino Matarazzo, entrenador de la Real Sociedad, declaró, tras perder ante el Atlético de Madrid (3-2), que espera que la final de Copa que jugarán ambos equipos el próximo 18 de abril, "no sea igual" al partido de este sábado.

"Sabemos que podemos volver a demostrar que somos un buen equipo. Siempre puedes aprender cosas, pero para la final de Copa quedan seis semanas. En seis semanas pueden cambiar muchas cosas. Va a ser diferente. Esperemos que la final no sea similar a este partido. Habrá diferentes jugadores. En seis semanas todo puede cambiar", dijo el técnico de la Real.

Sobre el partido, Matarazzo declaró que hubo "dos partes muy diferentes". "En la segunda parte salió Nico y concedimos muchas ocasiones. Sabemos que ellos saben aprovechar bien las ocasiones. No fuimos los suficientemente buenos para presionar arriba ni para mantener bloque bajo".

Preguntado por Oyarzabal, señaló que "aporta mucho al equipo en todos los aspectos". "Mikel es Mikel. Aporta mucho al equipo, no sólo en el terreno de juego. Es un jugador en el que todos se fijan por su trabajo y por ser importante en muchos aspectos, también en el defensivo".

Sobre el Atlético, indicó que "es un equipo que tiene mucha movilidad y juega muy bien en largo". En Anoeta también fue un equipo muy fuerte. La final no será igual. Quedan seis semanas", concluyó. EFE.