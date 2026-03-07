Espana agencias

Los equipos de emergencias prosiguen con la búsqueda del hombre desaparecido en una riera

Barcelona, 7 mar (EFE).- Los equipos de emergencias prosiguen este sábado con la búsqueda en el río Mogent del hombre desaparecido ayer, en pleno temporal de lluvias, al ser arrastrado con su vehículo en la riera de Giola a su paso por el municipio barcelonés de Llinars del Vallès.

Los servicios de emergencias recibieron ayer, pasadas las dos de la tarde, el aviso de un familiar del conductor del vehículo, quien dijo que había recibido una llamada del hombre en la que le dijo que estaba atrapado con su furgoneta en un paso de la riera.

Unos veinte minutos más tarde, los bomberos encontraron el coche en una zona que no es de paso de la riera pero sin el conductor en su interior. Se trata de un hombre de 69 años, vecino de Mollet del Vallès, han informado a EFE fuentes de los Mossos.

El equipo de búsqueda del hombre ha seguido trabajando toda la noche en la riera, según han explicado a EFE los Bombers de la Generalitat, que esta mañana han reforzado su contingente, del que forman parte especialistas de la unidad subacuática y pilotos de drones, y han añadido al dispositivo un helicóptero.

En las labores participan, además de los Bombers, efectivos de la Policía Local de Llinars y de los Mossos, que prosiguen con la búsqueda en la misma zona en la que trabajaron ayer.

Los efectivos trabajan en el cauce del río, revisando los márgenes y los puntos vulnerables, desde el punto en el que el vehículo fue arrastrado y hasta cinco kilómetros aguas abajo.

Las citadas fuentes de los Mossos han indicado a EFE que este sábado, además, están triangulando las últimas señales del teléfono móvil de la víctima y revisando las recepciones en las antenas de la zona, una labor que permitiría conocer por qué zona del cauce pasó el hombre. EFE

