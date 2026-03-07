Llega la primera de las 33 jornadas de primavera-verano en Madrid

Madrid, 7 mar (EFE).- El Hipódromo de La Zarzuela de Madrid acoge mañana la primera de las 33 jornadas de carreras de caballos de su temporada de primavera-verano, que se prolongará hasta la noche del jueves 6 de agosto, con un reparto total de 1,8 millones de euros en premios para los profesionales y propietarios.

El Hándicap Opcional, para los ejemplares de tres años, será la carrera principal este domingo.

Once potros afrontan estos 1.600 metros, dotados con 15.000 euros para los responsables del vencedor. “Cachopo”, triple ganador a dos años y que reaparece, moverá el peso máximo del Opcional, 61 kilos. Es la baza de los campeones de las tablas de propietarios, preparadores y jockeys de 2025, Íñigo Gómez-Pineda, Guillermo Arizkorreta y el checo Václav Janácek, respectivamente.

“Cachopo” sabe lo que es imponerse en la pista de hierba de La Zarzuela, lo mismo que dos de sus rivales, “Juan de Austria” y “Adri”. Con todo, el principal enemigo puede ser “Mi Niño”, reciente segundo en Dos Hermanas (Sevilla) y al que montará el portugués Ricardo Sousa.

La reunión comenzará a las 12 horas con una línea recta de 1.200 metros también para elementos de tres años, en este caso todavía no ganadores. “Bajo de Guía”, “Going Commando” y “Wite Toast” contarán con apoyo en las taquillas. Las mismas condiciones para la segunda prueba, en este caso sobre la milla, con un pronóstico muy incierto, pues el potro con más experiencia, “Damasco”, sólo cuenta con tres actuaciones.

Dos hándicaps de 1.800 metros completarán la primera jornada madrileña. En el premio Peña Ramiro, segunda parte del dividido, “Villa de Leyva”, “Krabi” y “Santa Mónica” parecen las mejores bazas; en la primera manga, el premio Luis de Goyeneche, gustan “Orión”, “Sommersun”, “Lose your Wad” y “Irish Breath”.

Las cinco carreras forman la base del boleto de la Quíntuple Plus, juego de Loterías y Apuestas del Estado. La cuarta será válida para la Lototurf. Las mantillas de los caballos favoritos son:

1ª Carrera: 2 (Bajo de Guía) – 3 (Going Commando) – 6 (Wite Toast)

2ª Carrera: 1 (Blue Division) – 3 (Imagine) – 4 (Lord Jinks) – 7 (The Wiser) – 9 (Contesa)

3ª Carrera: 2 (Villa de Leyva) – 4 (Krabi) – 6 (Santa Mónica)

4ª Carrera: 1 (Orión) – 5 (Sommersun) – 6 (Lose your Wad) – 12 (Irish Breath)

5ª Carrera: 1 (Cachopo) – 4 (Mi Niño). EFE

fg-FC