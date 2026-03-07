Lisci: “El equipo lo ha vuelto a hacer””

Pamplona, 7 mar (EFE).- El entrenador de Osasuna, el italiano Alessio Lisci, afirmó que su equipo lo volvió “a hacer” en referencia a una nueva remontada, en este caso ante el Mallorca, tras ir perdiendo 0-2 para mantener su gran racha en El Sadar.

“El equipo lo ha vuelto a hacer, como lo hemos hecho varias veces esta temporada. En eso estamos bien, creemos en esto. Contento, pero no podemos hacer que esto borre la primera mitad”, analizó el míster italiano sobre lo sucedido en el estadio de El Sadar.

Lisci explicó que “la fe hay que tenerla. Cuando remontas tantos partidos, algo haremos bien. Creo que funcionamos bien con los cambios cuando fuimos en desventaja”.

“Está claro que Sergio se equivoca. Si contamos los puntos que nos ha dado y quitado, sus actuaciones salen muy rentables. Son cosas de fútbol, pero como con todos los futbolistas”, dijo sobre el falló de su portero que dio lugar al 0-1.

“Nos ha faltado mucha claridad en último tercio, que es donde hemos incidido y tenemos que incidir más en la que viene”, sentenció el romano. EFE

le/sab