Levante y Girona empatan sin goles tras una primera parte sin apenas ocasiones (0-0)

València, 7 mar (EFE).- El central del Levante UD Matías Moreno firmó la ocasión más clara de la primera parte del partido que disputa su equipo ante el Girona en el Ciutat de València, con un disparo que salió cerca del palo de la portería de Paulo Gazzaniga, tras un primer acto con pocas opciones de gol para ambos conjuntos.

El conjunto catalán, que dominó sin efectividad durante varios tramos de encuentro, no puso en aprietos a Mathew Ryan más allá de un disparo de Viktor Tsygankov en los primeros minutos desde la frontal que blocó el portero ‘granota’ sin problemas. EFE

