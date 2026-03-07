Espana agencias

Las manifestaciones feministas del 8M ya son 'Lugar de Memoria Democrática'

Madrid, 7 mar (EFE).- Las manifestaciones feministas del 8 de marzo ya son 'Lugar de Memoria Democrática', por su relevancia en la consolidación de la igualdad y porque "estas movilizaciones se han convertido en mareas democráticas y son un ejemplo para futuras generaciones", según publica este sábado el Boletín Oficial del Estado.

En víspera del Día Internacional de la Mujer, el BOE ha publicado la resolución de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por la que se declara que estas manifestaciones "merecen la consideración de Lugar de Memoria Democrática en su categoría de patrimonio cultural inmaterial o intangible".

Con la publicación en el BOE de esta resolución y de acuerdo con la ley de Memoria Democrática, se disponen medidas de difusión e interpretación "con una finalidad conmemorativa, de homenaje, didáctica y reparadora".

Para ello, la Administración General del Estado impulsará "la realización de recursos audiovisuales y digitales explicativos y promoverá la instalación de placas, paneles o distintivo memorial interpretativo".

El portal web de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática recogerá un ficha con fotografías y audiovisuales y desde esta secretaría "se seguirá impulsando actuaciones de reconocimiento, homenaje y puesta en valor del papel desempeñado por las mujeres que han luchado históricamente, y que continúan haciéndolo, por la defensa de derechos y el fortalecimiento de los valores democráticos y de igualdad", recoge el BOE.

Asimismo, la Secretaría de Estado de Memoria Democrática desarrollará mecanismos institucionales para integrar este lugar de memoria en los circuitos internacionales que respondan a situaciones de construcción de memoria democrática semejantes.

El 8 de marzo fue instaurado en 1975 por Naciones Unidas 'Día Internacional de la Mujer', para recordar la primera gran manifestación de mujeres obreras textiles de Nueva York, el 8 de marzo de 1857.

Ese día, las trabajadoras de textil de la industria Cotton se manifestaron demandando mejoras laborales: reducción de jornada laboral a 10 horas y salarios equiparados a los hombres. Las manifestantes fueron brutalmente reprimidas, con un balance de 120 mujeres fallecidas.

Años después, el 8 de marzo de 1908, se celebró la primera manifestación feminista en Nueva York con una repercusión similar a la celebrada en 1857.

En España, la primera manifestación feminista se autorizó en 1978 bajo el lema 'Por un puesto de trabajo sin discriminación', reclamando igualdad salarial, acceso a todas las categorías profesionales y formativas y la eliminación de la discriminación laboral.

Las fuerzas de seguridad disolvieron la protesta con botes de humo y bolas de goma cuando las mujeres quisieron prolongar la manifestación, informa el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática en una nota de prensa.

A partir de entonces, el movimiento feminista conquistó nuevos derechos, desde la despenalización del aborto, libertad y educación sexual, divorcio y legalización de anticonceptivos, hasta legislaciones que buscaban la erradicación de la violencia de género o la igualdad con los hombres. EFE

