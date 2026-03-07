Las jugadoras de España ya piensan en el partido contra Inglaterra

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- La jugadora española Edna Imade mostró su optimismo ante el próximo compromiso contra Inglaterra, con la que España comparte el liderato del Grupo 3 de la fase de clasificación para el Campeonato del Mundo.

"Ahora viene un rival muy fuerte, que es Inglaterra", dijo Imade que se mostró "segura" de que conseguirán los tres puntos, después de la victoria de su equipo frente a Ucrania en Turquía por 1-3 en la fase de clasificación para el Mundial 2027.

"Ahora viene un rival muy fuerte, que es Inglaterra, para mí uno de los mejores equipos que hay en Europa y en el mundo. Sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles y tenemos que ir allí a por los tres puntos. Estoy segura de que lo conseguiremos", explicó, en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol.

Imade anotó el último gol en el partido contra Islandia (3-0) y el primero contra Ucrania (1-3). "Muy contenta por el gol, espero seguir marcando. También contenta por ayudar al equipo y a pensar en el siguiente partido. Marcar goles de cabeza se me da muy bien, es una habilidad que tengo. Si puedo ayudar al equipo con eso, bienvenido sea", añadió.

Las otras goleadoras del encuentro contra Ucrania fueron Lucía Corrales, que consiguió su primer tanto con España, y Vicky López. "He visto la oportunidad de poder golpear, me he visto con confianza, he probado y ha salido bien. Muy contenta", expresó Corrales a la RFEF.

López, que anotó de penalti, también se acordó de la situación en el grupo: "Practicamos mucho los penaltis, contenta con el gol. Son los dos primeros partidos clasificatorios hacia el Mundial, los seis puntos son muy importantes. Nos hubiera gustado acabar primeras este parón de selecciones, pero seguro que el siguiente se nos dará mejor".

En la siguiente ventana internacional, España disputará otros dos encuentros de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027: el 14 de abril, ante Inglaterra, gran rival por el liderato del grupo A3; y el 18 del mismo mes, de nuevo ante Ucrania. EFE