Espana agencias

Las jugadoras de España ya piensan en el partido contra Inglaterra

Guardar

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- La jugadora española Edna Imade mostró su optimismo ante el próximo compromiso contra Inglaterra, con la que España comparte el liderato del Grupo 3 de la fase de clasificación para el Campeonato del Mundo.

"Ahora viene un rival muy fuerte, que es Inglaterra", dijo Imade que se mostró "segura" de que conseguirán los tres puntos, después de la victoria de su equipo frente a Ucrania en Turquía por 1-3 en la fase de clasificación para el Mundial 2027.

"Ahora viene un rival muy fuerte, que es Inglaterra, para mí uno de los mejores equipos que hay en Europa y en el mundo. Sabemos que nos van a poner las cosas muy difíciles y tenemos que ir allí a por los tres puntos. Estoy segura de que lo conseguiremos", explicó, en declaraciones a los medios de la Real Federación Española de Fútbol.

Imade anotó el último gol en el partido contra Islandia (3-0) y el primero contra Ucrania (1-3). "Muy contenta por el gol, espero seguir marcando. También contenta por ayudar al equipo y a pensar en el siguiente partido. Marcar goles de cabeza se me da muy bien, es una habilidad que tengo. Si puedo ayudar al equipo con eso, bienvenido sea", añadió.

Las otras goleadoras del encuentro contra Ucrania fueron Lucía Corrales, que consiguió su primer tanto con España, y Vicky López. "He visto la oportunidad de poder golpear, me he visto con confianza, he probado y ha salido bien. Muy contenta", expresó Corrales a la RFEF.

López, que anotó de penalti, también se acordó de la situación en el grupo: "Practicamos mucho los penaltis, contenta con el gol. Son los dos primeros partidos clasificatorios hacia el Mundial, los seis puntos son muy importantes. Nos hubiera gustado acabar primeras este parón de selecciones, pero seguro que el siguiente se nos dará mejor".

En la siguiente ventana internacional, España disputará otros dos encuentros de la fase de clasificación para el Mundial de Brasil 2027: el 14 de abril, ante Inglaterra, gran rival por el liderato del grupo A3; y el 18 del mismo mes, de nuevo ante Ucrania. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aubert, Ortega y Garay quedan fuera de la segunda manga del gigante de Kranjska Gora

Infobae

Nico González: "Griezmann es fútbol total; lo disfrutaremos un tiempo"

Infobae

7-14. El Sant Andreu no da opciones al Catalunya y luchará por su tercera Copa consecutiva

Infobae

Simeone espera que la lesión de Rodrigo Mendoza “sea lo menor posible”

Infobae

El Leganés contra las lesiones y un Eibar al alza, pero que no ha ganado fuera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’