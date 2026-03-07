Espana agencias

La mexicana Ramos gana por delante de la española Monje el maratón de marcha de Dudince

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- La mexicana Sofía Ramos se impuso este sábado por delante de la española Laura Monje en la carrera maratón de marcha de la 45ª edición del Dudinska 50, prueba oro del circuito de esta modalidad de World Athletics y que disputada en la ciudad eslovaca de Dudince.

Además, Bence Venyercsán ganó el maratón masculino, Evelyn Inga eclipsó a las favoritas en el medio maratón femenino y Perseus Karlström se alzó con la victoria en el masculino.

En el maratón femenino, cómoda victoria de la mexicana Ramos Rodríguez, que se quedó sola a partir del km 6 para acabar ganando con un tiempo de 3h.35:37.

Laura Monje, con un rápido esprint final, superó a las francesas Elvina Carré y Marine Rottier en los últimos tres kilómetros y terminó segunda con un tiempo de 3h.39:11.

Monje mejoró en 6:25 minutos su marca de debut en esta distancia en el Campeonato de España celebrado en febrero.

La carrera de medio maratón femenino se había anunciado como una batalla entre la ecuatoriana Paula Torres y la peruana Kimberly García, pero fue otra peruana, Evelyn Inga, quien se llevó el primer puesto con un tiempo de 1h.33:49, el mejor de Sudamérica.

Alejandra Ortega parecía encaminarse hacia una gran victoria, pero la marchadora mexicana vio cómo su ventaja de 57 segundos en el kilómetro 15 se esfumaba en un santiamén al ser llamada a la zona de penalización tras recibir tres tarjetas rojas, informa World Athletics.

Eso dejó la puerta abierta a Inga para adelantarse a Kimberly García y terminar con una cómoda ventaja sobre su compatriota: 1:33:49 frente a 1:34:17.

Fue solo la tercera vez en 19 carreras que vencía a su rival y compatriota, y ambas atletas terminaron por debajo de la anterior mejor marca sudamericana de García (1:35:10), lograda en Lima en noviembre.

Ortega se lanzó a por el tercer puesto, adelantando a una decepcionada y cansada Torres: 1:35:57 frente a 1:36:18.

Anteriormente, Venyercsán logró el mejor resultado de su carrera cuando el húngaro ganó el maratón masculino, con el español Óscar Martínez en la cuarta plaza.

En la carrera de medio maratón masculino, Karlström consiguió una de las victorias más fáciles de su carrera. El cuatro veces medallista mundial sueco mostró sus intenciones en los primeros 100 metros, cuando se escapó del pelotón, y finalmente registró un tiempo de 1:24:58, el mejor de Europa.

Muy por detrás, Jerry Jokinen, de Finlandia, registró 1:28:17 y quedó en segundo lugar. Al igual que Karlström, también corrió en solitario mucho antes de llegar a la mitad del recorrido. Detrás de él, Andrés Núñez, de México, se hizo con el último puesto del podio con 1:28:47. EFE

