La inestabilidad sigue el domingo con lluvias localmente fuertes en el nordeste peninsular

Madrid, 7 mar (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para mañana domingo probables precipitaciones localmente fuertes y con abundantes acumulados en el nordeste peninsular, además de un ascenso localmente notable de las temperaturas máximas en zonas occidentales del Cantábrico.

Se mantendrá la inestabilidad en la península y en Baleares bajo la influencia de la dana. Esta dejará precipitaciones generalizadas, débiles y ocasionales en el oeste de la meseta y más intensas hacia el nordeste peninsular, aunque serán inferiores a los días previos.

Ocasionalmente los chubascos irán acompañados por tormenta y granizo. Nevará en el Pirineo, pudiendo hacerlo de forma débil en otras montañas de la mitad norte y del sureste, con la cota entre 1.400-1.700 metros.

Predominarán los cielos nubosos o cubiertos con una tendencia a abrirse claros en amplias áreas del suroeste y de la meseta sur.

En Canarias, cielos nubosos en el norte de las islas montañosas con posibles precipitaciones débiles y cielos poco nubosos o con intervalos en el resto.

Probables bancos de niebla matinales en entornos de montaña, en litorales mediterráneos y del golfo de Cádiz.

Se espera un descenso de las temperaturas máximas en Pirineos y la Ibérica meridional, mientras que en el resto predominarán los ascensos ligeros, más acusados en Galicia y Cantábrico donde incluso pueden ser localmente notable.

Las mínimas, en ligero ascenso en el noroeste y ligeros descensos en el resto, más intensos en depresiones del noreste y zonas del oeste de la meseta; sin cambios en Canarias. Heladas débiles en cumbres de los principales entornos de montaña.

Predominará el viento flojo en el interior, rolando a componente oeste y sur en la vertiente atlántica y cantábrica, y predominando las componentes sur y este en la mediterránea.

Soplará más intenso en los litorales atlánticos de componente norte rolando en los gallegos al final del día a suroeste. Intervalos de moderado de oeste en Alborán y de componente este y noreste en el resto del Mediterráneo. En Canarias soplará un alisio con intervalos de fuerte y posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.

Predicción por comunidades autónomas:

- GALICIA: cielo nuboso o con intervalos nubosos que tiende a cubrirse al final del día; abundante nubosidad baja matinal acompañada de brumas y probables nieblas en el interior y nubosidad de evolución en el interior a mediodía. Lluvia débil acompañada de algún chubasco ocasional en las sierras septentrionales y el litoral de A Coruña, y de forma dispersa en zonas altas del interior oriental por la tarde.

Temperaturas mínimas sin cambios en el sur y en ligero ascenso en el resto; máximas en ascenso, más acusado en zonas bajas del interior de Lugo. Heladas débiles en cotas altas de la montaña suroriental y viento flojo de componente norte que tiende a componente oeste por la tarde y al suroeste al final.

PRINCIPADO DE ASTURIAS: cielo nuboso o cubierto, acompañado en el interior de brumas y probables nieblas matinales dispersas y nubosidad de evolución a mediodía. Lluvia débil por la tarde sin que se descarte entonces algún chubasco aislado en el interior, más probable en la cordillera y zonas aledañas.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso en el noroeste y en descenso en el resto; máximas en ascenso, localmente notable en el interior. Heladas débiles en cotas altas de la cordillera y viento flojo de componente oeste en el litoral y flojo variable en el interior.

CANTABRIA: cielo nuboso o con intervalos nubosos, y nubosidad de evolución en el interior a partir del mediodía. Lluvia débil en el interior por la tarde acompañada de chubascos dispersos.

Temperaturas mínimas en descenso que será menos acusado en Cantabria de Ebro y máximas en ascenso; las mínimas se podrían alcanzar al final del día. Heladas débiles cotas altas de Liébana y Campoo y viento flojo variable.

PAÍS VASCO: cielo nuboso o cubierto acompañado de brumas y probables nieblas dispersas matinales en el interior y nubosidad de evolución. Lluvia débil, menos probable en Vizcaya, que no se descarta que vaya acompañada de chubascos dispersos, que serán más probables y frecuentes durante las horas centrales en las sierras centrales y del este.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, más acusado en el oeste de Vizcaya; máximas en ascenso en las provincias litorales y sin cambios en Álava. Las mínimas se alcanzarán al final del día. Viento flojo de componente oeste que será de componente norte al principio en el litoral.

CASTILLA Y LEÓN: nuboso o intervalos nubosos, lluvias o chubascos ocasionales en el este, sin descartarlos en forma dispersa en el resto. Cota de la nieve entre los 1.300-1.600 metros. Probabilidad de brumas y nieblas dispersas en la primera mitad del día.

Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en ascenso en zonas del oeste y sin cambios en el resto. Heladas débiles en zonas de montaña, sin descartar algunas en la meseta, y viento del este o nordeste tendiendo a variable, flojo.

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA: cielo nuboso tendiendo a cubierto por la mañana y con claros que se abren por el oeste al final de la jornada; brumas y probables nieblas matinales dispersas en el tercio septentrional. Lluvia débil, menos probable en el sur, que tiende a remitir por la tarde desde el oeste. Esta irá acompañada de chubascos en la mitad septentrional, que serán más intensos en el Pirineo al principio del día.

Temperaturas mínimas en ligero descenso, así como las máximas; heladas débiles en el Pirineo oriental y viento flojo de oeste y suroeste.

LA RIOJA: nuboso, con lluvias o chubascos ocasionales. Cota de la nieve entre 1.300-1.500 metros. No se descartan brumas o bancos de niebla en la primera mitad del día, más probables en zonas de montaña.

Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas con ligeros cambios. Heladas débiles en la Ibérica y viento de componente este, tendiendo a variable, flojo.

ARAGÓN: cielo muy nuboso con precipitaciones dispersas. Cota de nieve entre 1.200-1.700 metros. Temperaturas en descenso y heladas débiles en el Pirineo y puntos del sistema Ibérico. Viento flojo de dirección variable.

CATALUÑA: cielo muy nuboso con precipitaciones dispersas, con chubascos que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta en el litoral a primeras horas y a últimas horas en el Ampurdán. Cota de nieve entre 1.200-1.600 metros.

Temperaturas mínimas en descenso y máximas sin cambios, y heladas débiles en el Pirineo. En el litoral, viento del norte y nordeste moderado disminuyendo a flojo por la tarde; en el resto, viento flojo de dirección variable.

EXTREMADURA: intervalos nubosos, sin descartar precipitaciones débiles dispersas, más probables en el este; probabilidad de brumas y bancos de niebla en la primera mitad del día. Temperaturas mínimas en descenso o sin cambios y máximas en ligero ascenso. Viento variable flojo, fijándose del oeste.

COMUNIDAD DE MADRID: intervalos nubosos, no se descartan brumas matinales en la sierra. Precipitaciones débiles y chubascos ocasionales y dispersos, más probables por la tarde en la zona montañosa, donde podrán caer en forma de nieve. Cota en torno a los 1.400-1.600 metros. Temperaturas con pocos cambios y heladas débiles en cumbres. Viento flojo variable.

CASTILLA-LA MANCHA: cielo nuboso, pasando a intervalos nubosos o poco nuboso a partir de mediodía. Brumas y bancos de niebla matinales en todos los sistemas montañosos, que podrían volver a aparecer en el Sistema Ibérico al final del día.

Precipitaciones débiles y chubascos ocasionales y dispersos, más probables en la mitad oriental y que podrían ir ocasionalmente acompañados de tormenta. Cota de nieve sobre 1.200-1.400 metros en los sistemas Central e Ibérico y en torno a 1.600 metros en Alcaraz y Segura.

Temperaturas mínimas con pocos cambios o descensos ligeros, y máximas en ligero descenso en las zonas montañosas del nordeste y con pocos cambios o en ligero ascenso en el resto. Heladas débiles en Parameras y en zonas altas de Alcaraz y de las serranías. Viento flojo variable.

COMUNIDAD VALENCIANA: cielo nuboso con precipitaciones dispersas, que pueden ser localmente fuertes y acompañados de tormenta en el litoral de Castellón de madrugada. Cota de nieve subiendo de 1.200-1.400 metros a 1.600 metros; temperaturas con cambios ligeros. En el litoral, viento de componente norte y este flojo a moderado y en el resto, viento flojo de dirección variable.

REGIÓN DE MURCIA: intervalos de cielos muy nubosos, con chubascos ocasionales a partir de mediodía, más intensos y probables en el interior; temperaturas con cambios ligeros. Vientos flojos variables.

ISLAS BALEARES: intervalos nubosos con chubascos ocasionales y dispersos; algún banco de niebla matinal. Temperaturas nocturnas sin cambios o en ligero descenso y diurnas en ascenso. Viento flojo de dirección variable predominando la componente este.

ANDALUCÍA: intervalos de cielos nubosos, acompañados de chubascos ocasionales, y temperaturas con pocos cambios. Vientos flojos variables, con intervalos moderados de poniente en el litoral.

CANARIAS: en Lanzarote y Fuerteventura, así como en el norte de las islas montañosas, cielos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente en medianías a primeras horas de la mañana y desde el anochecer. En el resto, predominio de los cielos poco nubosos.

Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sudeste de las islas montañosas; predominarán las brisas en costas del suroeste de las islas de mayor relieve.

No se descartan rachas localmente muy fuertes en zonas expuestas al alisio de las islas montañosas, principalmente durante la segunda mitad de la jornada. EFE