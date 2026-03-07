La genética marca el futuro del lanzamiento de peso femenino español

Fernando Pérez Soto

León, 7 mar (EFE).- Los nombres de dos de las grandes promesas del lanzamiento de peso femenino en España no solo son singulares, Tilena y Fiona, sino que sus apellidos delatan que quizá la genética haya tenido algo que ver en que se hayan convertido en la alternativa a la dominadora de la especialidad en España, Belén Toimil, con la que coinciden en el lugar de entrenamiento, el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de León.

Tilena Martínez, reciente subcampeona de España absoluta y también en categoría sub-23, es hija del que fuera medalla de bronce olímpica en Atenas 2004 -recibida años después tras confirmarse un dopaje- y excampeón mundial en pista cubierta, Manuel "Supermán", apelativo con el que se le conoció durante su etapa en el atletismo español llegando a ser varios años capitán de la selección.

En el caso de Fiona Villarroel Ramos, es su madre, Margarita, también olímpica en Barcelona 92 y durante años plusmarquista nacional y acaparadora de títulos, la que le marcó el camino, aunque como en el caso de su joven compañera con la que ha iniciado una curiosa competencia, tenga escasas referencias de la trayectoria materna.

"Ella tuvo su carrera, me aconseja, me dice muchas cosas, pero de ellas cojo las que creo, porque tengo mi propia manera de hacerlas que, en algunos aspectos, puede ser diferente", afirma Fiona, que arrebató el título sub-23 a su compañera de entrenamientos, pero que después la dejó fuera del podio en el absoluto donde fue cuarta.

Pese a la indiscutible rivalidad, lógica entre dos competidoras, reconocen que durante las sesiones preparatorias "hay una gran comunicación, nos ayudamos y aconsejamos mucho, pero en la competición, aunque nos alegremos de lo que hace la otra, ambas queremos ganar y nuestros padres también, lógicamente, tienen sus preferencias", señala Tilena, que debutará en unos días en la Copa de Europa de lanzamientos en Nicosia (Chipre) representando en categoría sub-23 a España.

En el caso de la subcampeona de España, su llegada al atletismo fue casi por causalidad, después de la pandemia y sin que con anterioridad hubiera mostrado la más mínima inquietud por probar en los lanzamientos, queriendo desde el principio compatibilizarlo con la práctica de la halterofilia, complementaria en algunos aspectos de la preparación, pero que le pudiera llevar a tener que elegir en un futuro próximo entre ambos deportes.

Ambas coinciden en que les llevó al lanzamiento de peso las tempranos resultados que fueron obteniendo, en el caso de Fiona desde muy joven -16 años-, después de probar con el voleybol, representando al Club Sprint León en la liga de clubes "y eso hace que te animes, te enganches más rápido y quieras seguir prosperando", insiste.

También su compañera y rival tiene claro que "conseguir resultados ayuda mucho a autoexigirse más", al tiempo que reconoce que, en la etapa inicial en la que dirigió sus entrenamientos su progenitor éste le trasladaba "muchos consejos y experiencias, algo que es muy valioso, aunque solo los da cuando realmente cree que hace falta", comenta.

El propio Manuel Martínez, actualmente en labores de entrenador con varios lanzadores en el CAR de León, dentro de sus múltiples facetas de todo tipo, tiene claro que "ser padre y entrenador es una cuestión compleja y hay que ser muy consciente de cuándo toca cada rol, algo que en nuestro caso siempre fue sencillo", dice.

También Margarita Ramos valora que ambas lanzadoras son "rivales, pero también amigas, se ayudan, se respetan, algo que es admirable y, en estos momentos -se encuentra alejada de la práctica que realizó durante tantos años- solo ejerzo el papel de madre de un deportista, cuidando de ella todo lo que puedo y solo hablando de lo que me pida consejo", matiza.

Las dos esperanzas de futuro del lanzamiento de peso femenino español, a las que la rivalidad entre ambas les "motiva y empuja a mejorar", tienen claro cuál es el objetivo que persiguen y por el que van subiendo peldaños, tanto en cuanto a resultados, como también registros: lograr ser olímpicas en algún momento.

"Ahora Belén -Toimil- está a otro nivel, pero está claro que es el espejo en el que mirarse y entrenamos y soñamos por poder estar un día en unos Juegos Olímpicos, pero de momento nos centramos en el día a día", afirma Fiona, mientras que Tilena ve "muy complicado" el objetivo y considera que sus características como lanzadora pueden condicionar su progresión.

EFE

1010625

fps/erbq/fc

(foto)