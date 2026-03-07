Espana agencias

La esquiadora italiana Laura Pirovano consigue su segunda victoria consecutiva en dos días

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- La esquiadora italiana, Laura Pirovano se subió de nuevo al podio este sábado tras acabar el descenso del Val Di Fassa de la Copa del Mundo de esquí en primer lugar, a tan solo una centésima (1.20:91) de la austriaca Cornelia Huetter (1.20:92).

La italiana dio la sorpresa en esta prueba de la Copa del Mundo, ya que hasta el pasado viernes nunca había subido al podio en un campeonato a nivel mundial y este sábado asaltó el liderato por segunda vez consecutiva en tan solo dos días en dos descensos.

Con esta segunda victoria suma docientos puntos en la clasificación que la posicionan en la quinta plaza, en la lucha por el Globo de la disciplina cuando tan solo queda una carrera además de ser líder en la clasificación de descenso tras sumar 100 puntos, acumula 436 y arrebata el liderato a la legendaria estadounidense Lindsey Vonn, convaleciente de su caída en los pasados Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina.

Al igual que en la jornada del pasado viernes, la esquiadora italiana repitió la hazaña y terminó primera a tan solo una centésima de la austriaca, quien parecía tener la victoria asegurada.

El podio lo completó la suiza Corinne Suter, que se quedó a tan solo cinco centésimas del tiempo de la italiana (1.20:96). EFE

