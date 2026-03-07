Espana agencias

La detenida por apuñalar mortalmente a un hombre en Córdoba está en el sistema VioGen

Guardar

Montemayor (Córdoba), 7 mar (EFE).- La mujer detenida como presunta autora de la muerte de un hombre, al que apuñaló en Montemayor (Córdoba), se encuentra en el sistema VioGen para víctimas de violencia de género.

Fuentes de la investigación han señalado a EFE que presentaba un nivel de riesgo medio que conlleva medidas de protección y seguimiento por parte de la Policía Local del municipio.

Las mismas fuentes han precisado que el que estuviera incluida en el sistema VioGen no implica que hubiera sido agredida por el hombre de 41 años al que apuñaló la pasada madrugada en una vivienda de la localidad cordobesa.

Fuentes de la Guardia Civil han informado a EFE de que el suceso se ha producido esta madrugada en una vivienda de la localidad y la detenida, al parecer, había tenido una relación con la víctima, aunque no han podido precisar si esta continuaba en la actualidad.

Las mismas fuentes explicaron que fueron alertados por Emergencias 112 y encontraron al hombre en la vivienda ya fallecido con heridas compatibles con un arma blanca.

La detenida se encuentra a la espera de pasar a disposición judicial.

Fuentes de Emergencias 112 han señalado a EFE que recibieron el aviso a las 2:15 horas y que, en principio, no alertaba de ningún fallecido, sino que requería asistencia sanitaria.

Sin embargo, cuando los efectivos del 061 se personaron en la vivienda encontraron fallecido a un hombre de 41 años. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

OTAN: 40 años del referéndum que no cerró un debate reavivado ahora por la guerra en Irán

Infobae

Pérez: “Lo más positivo ha sido acabar la carrera”

Infobae

Un sargento que disparó a un inquilino le cede el piso para compensar el daño causado

Infobae

María Gallego, número 1 de Enfermería en España, elige pediatría en un hospital de Madrid

Infobae

Menonitas, franquismo y antigua conservera, en la novela 'Contubernio Picacho', de Fandiño

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El número de mujeres en

El número de mujeres en las Fuerzas Armadas de España crece hasta el 13,4% de los militares, pero entre los 227 generales solo hay 11

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

ECONOMÍA

Por qué el precio de

Por qué el precio de la gasolina se dispara cuando sube el petróleo, pero luego no baja tan rápido cuando se abarata: así funciona el modelo de “cohetes y plumas”

El techo de cristal resiste en las empresas cotizadas, donde las mujeres suponen el 37,7% en los consejos de administración: “Muchas funcionan como ‘boys clubs’”

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’