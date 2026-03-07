Espana agencias

La búsqueda del hombre arrastrado por el agua en Llinars del Vallès seguirá esta noche

Barcelona, 7 mar (EFE).- La búsqueda del hombre que ayer fue arrastrado por el agua con su coche, en pleno temporal de lluvia, en una riera de Llinars del Vallès (Barcelona) continuará durante esta noche pero con menos efectivos, han informado los Bombers de la Generalitat.

Los equipos de emergencias, integrados por efectivos de Bombers, Mossos y policía local de Llinars, han ampliado este sábado hasta el mar los trabajos de rastreo, por lo que han trabajado en un tramo de casi cuarenta kilómetros. A la búsqueda se han incorporado durante la jornada buceadores de los Bombers de Barcelona.

La llegada de la noche ha obligado a retirar los medios aéreos y los efectivos que trabajan dentro del agua, por lo que las labores quedarán en manos de unas quince personas, que seguirán la búsqueda desde tierra.

Estos efectivos revisarán los márgenes del río Mogent, sobre todo en las zonas de difícil acceso en las que ha bajado el nivel del agua, "a pesar de que el caudal continúa siendo alto", dicen los Bombers.

Mañana está previsto retomar los trabajos con el mismo dispositivo de este sábado, que incluía el uso de un helicóptero. EFE

