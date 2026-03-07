La búsqueda de la mujer que se cayó a un río en Asturias se reanudará mañana

Oviedo, 7 mar (EFE).- El dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a la mujer de 56 años que ayer se cayó al río Silvestre, en el municipio asturiano de San Martín del Rey Aurelio, se ha suspendido con la caída de la noche y se retomará mañana a primera hora, han informado el Servicio de Emergencias del Principado (SEPA) y la Guardia Civil.

Las labores de rastreo, en las que hoy han participado medio centenar de efectivos, han finalizado sin éxito sobre las 18:30 horas.

Los efectivos han peinado las zonas de La Piñera, en la Hueria de Carrocera, el río Silvestre hasta su entronque con el río Nalón y desde ese punto hasta la localidad de Lada, en la zona central de la comunidad.

En el dispositivo han tomado parte bomberos, la Unidad Canina, la Unidad de Drones, el Equipo de Respuesta Inmediata de Emergencias de Salvamento y Búsqueda de Cruz Roja, voluntarios de Protección Civil y Policía Local.

También forma parte la Guardia Civil, cuyo helicóptero ha participado en la búsqueda con dos vuelos, uno por la mañana y otro por la tarde, sobrevolando la presa de Soto de Ribera y el cauce del río Nalón.

A primera hora de mañana, domingo, se reanudarán las tareas de búsqueda con un amplio operativo.

El 112 Asturias recibió ayer, sobre las 19:40 horas, un aviso por parte de una mujer cuya madre, vecina del municipio, se había caído al río, en la zona de La Huerta, y le había perdido de vista, momento en que se desplegó el dispositivo. EFE

