Joan Plaza: "La sensación es que el equipo ha mejorado porque ha sido competitivo"

Andorra La Vella, 7 mar (EFE).- Joan Plaza, entrenador del Casademont Zaragoza, elogió a su equipo en un encuentro que supuso su debut en el cuadro aragonés y que coincidió con el choque contra su exequipo: "La sensación es que el equipo ha mejorado porque ha sido competitivo".

El experimentado técnico barcelonés se estrenó con una derrota por 113-111 contra un viejo conocido y ya ve como el MoraBanc Andorra y el Recoletas Salud San Pablo Burgos se acercan en la clasificación. Aún así, Joan Plaza encuentra aspectos positivos en su nuevo equipo. "No hemos bajado la guardia y ha sido capaz de remontar desventajas. Queda mucho por mejorar".

Sobre la falta de DJ Stephens a Kyle Kuric en el último tiro del MoraBanc, Joan Plaza no se quiso mojar mucho y decidió morderse la lengua. "Aquí ya lo saben y me fijo bastante en lo que depende de mi y sólo les pido a los jugadores comunicarnos mejor sin hacer faltas ingenuas. La intención, seguramente, era hacer de todo menos falta, pero los jugadores en pista están a muchas pulsaciones y seguro que si hacen algo de manera inconsciente es por querer ayudar. La orden era no hacer falta y no tenemos que acusar al jugador. La actuación arbitral no la discutiré nunca, pero creo que han hilado fino".

Joan Plaza elogió a su ex-equipo. "Nos han dominado durante el partido y nosotros sólo hemos recuperado desventajas. Eso sí, cuando hay dos equipos con el agua en el cuello lo mínimo es que lucharán hasta el final".

Valoró el recibimiento del público. "Ha sido bonito y estoy agradecido. Quiero recordar a todos que yo sigo siendo socio de este club".

La derrota del Casademont Zaragoza provoca que el MoraBanc empate con los aragoneses y también vino acompañada del triunfo del Recoletas Salud San Pablo Burgos que se acerca a una. "El escenario no cambia. Tenemos que ser maduros y no egoístas. Ser listos y prágmaticos y remar para el equipo".

Y una lectura positiva para los siguientes partidos. "Tenemos una buena plantilla y jugadores contrastados. Se trata de conformar un equipo y iremos creciendo con cierto criterio. El tiempo dirá, pero aún es muy pronto para hacer valoraciones de mi primer partido", sentenció Joan Plaza. EFE

