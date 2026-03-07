Jaume Pueyo se queda a las puertas de la final y firma un gran séptimo puesto en Lathi

Redacción Deportes, 7 mar (EFE).- El español Jaume Pueyo logró el séptimo puesto en la prueba de esprint estilo libre de la Copa del Mundo de esquí de fondo que se disputó este sábado en Lathi (Finlandia), donde se quedó a las puertas de la final.

El español comenzó la jornada del sábado con una buena actuación en la ronda de clasificación que le permitió acceder a las eliminatorias y logró meterse entre los treinta mejores tiempos y avanzó a los cuartos de final.

Pueyo terminó su manga tras dos minutos y cuarenta y cinco segundos, lo que supuso tres segundos más que el ganador de la carrera, el noruego Johannes Klaebo, la sensación den los pasados Juegos de Invierno de Milán Cortina, en los que ganó seis medallas de oro. EFE