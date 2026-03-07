Jaka Lakovic afirma que el fichaje de Chimezie Metu es "de máximo nivel y de gran calidad"

Las Palmas de Gran Canaria, 7 mar (EFE).- El entrenador del Dreamland Gran Canaria, Jaka Lakovic, ha asegurado que el fichaje de Chimezie Metu "es muy positivo" para el equipo al ser un jugador de "máximo nivel y de gran calidad" que llega con la esperanza de echar una mano al cuadro claretiano, aunque no podrá participar este domingo ante el Real Madrid por falta de ritmo.

En la previa del duelo ante los blancos (este domingo a las 18:00 hora canaria en el Gran Canaria Arena), el estratega esloveno ha matizado que el alapívot llega "físicamente bien", pero "está claro" que le falta ritmo y entrar en dinámica de equipo tras una lesión de larga duración en el tendón de Aquiles de su pierna derecha que le tuvo alejado de las pistas casi un año.

Los amarillos llegan al encuentro ante los de Sergio Scariolo tras un parón de dos semanas que "no les ha venido muy bien" porque frenó el ritmo de un Gran Canaria en "línea ascendente de juego", si bien Lakovic ha subrayado que han servido para labrar dos buenas semanas de trabajo y recuperar físicamente a Kur Kuath, lastrado por problemas en su tobillo en su último encuentro de Liga Endesa.

"El equipo no ha estado junto hasta el jueves, que fue el primer entrenamiento. Eso es algo que no nos ayudaba. Con la ayuda del filial hemos hecho buen trabajo durante las ventanas FIBA y físicamente llegaremos en forma. Esperamos seguir con la confianza que teníamos tras el parón de selecciones", ha explicado.

Tras la derrota ante Bilbao Basket (97-98), el Dreamland Gran Canaria recibe al líder de la Liga Endesa, un Real Madrid contra el que debes fraguar "un partido casi perfecto" para tener opciones de conseguir la victoria, además de "tener muy buen día y eficiencia en ataque para competir".

El entrenador claretiano ha admitido que se enfrentan al "mejor equipo de Liga Endesa", que alberga "una gran potencia física y atlética en una plantilla larga y de máximo nivel", lo que obliga a tener controlada la ejecución en ataque y "no cometer errores" que den la oportunidad a los blancos de correr y conseguir canastas sencillas.

"Real Madrid aprovecha de manera increíble los errores. Nuestro buen balance defensivo nos debe llevar al buen balance ofensivo y tenemos que ser fuertes y seguros en el rebote defensivo. Será esencial estar preparados en defensa para frenar a sus principales creadores de juego –el argentino Facundo Campazzo, el dominicano Andrés Feliz y Théo Maledon- y la calidad de Mario Hezonja, que está a un nivel enorme", ha alertado.

Precisamente, la capacidad física de los madridistas, con énfasis en la posición de alero con Hezonja y el argentino Gabriel Deck, preocupa a un Lakovic que ha reconocido que echarán de menos a Miquel Salvó y explorarán las posibilidades de situar a Louis Labeyrie y Lucas Maniema en el tres, además de plantear el juego con dos escoltas a la vez en la pista.

Sobre Maniema, ha destacado su capacidad atlética y su virtud de poder sacar a los aleros de posición y mitigar su desventaja física gracias a que es "muy listo" y entiende bien un juego para el que está "preparado" a la hora de asumir minutos de calidad en la rotación.

Una ayuda en la posición de alero que descargará de minutos al argentino Nico Brussino, pieza esencial en el engranaje de Jaka Lakovic que "no debería aumentar sus minutos porque ya estaban al límite", por lo que ha vuelto a incidir en la figura del suizo para que eche una mano y dé un paso adelante en la plantilla del Dreamland Gran Canaria.

Quien verá reducida aún más su cuota de minutos será Louis Labeyrie tras el fichaje de Chimezie Metu, de quien Lakovic ha dicho que todavía es parte del equipo y "hasta que algo pase como entrenador le trataré como parte de la plantilla", ha respondido a una posible salida del ala-pívot francés.

En un mes de marzo frenético, con seis partidos entre Liga Endesa y Liga de Campeones, Lakovic ha apelado a tener "muy claro a dónde vamos y cómo estamos", más allá del encuentro ante el Real Madrid, para no perder el foco en un mes "muy difícil" que afrontarán con trabajo en el día a día y sin centrarse en el nombre de los rivales. EFE

