IU-Sumar enarbolan el 'no a la guerra' para activar a la izquierda en Castilla y León

Valladolid, 7 mar (EFE).- La candidatura de IU-Sumar-Equo ha enarbolado este sábado la bandera del 'no a la guerra' para activar a la izquierda de cara a las elecciones del próximo 15 de marzo en Castilla y León, donde pretenden ser "determinantes" en la suma de fuerzas políticas en las Cortes.

Los coordinadores generales de IU y Sumar, Antonio Maíllo y Lara Hernández, respectivamente, la ministra de Juventud, Sira Rego, y los cabeza de lista de la candidatura en Valladolid, Juan Gascón y Marina Echebarría, han participado en un acto público en Valladolid que ha congregado a unas doscientas personas.

En este escenario, el coordinador de IU ha argumentado que el voto a la candidatura de En común "vale doble" porque, como ocurrió en las pasadas elecciones, disputarán el último escaño a Vox en provincias como Valladolid, de modo que los escaños que logre la candidatura irán en detrimento de los de la "extrema derecha", ha insistido.

Maíllo, que ha augurado que el mundo está contemplando "el final de la OTAN", ha asegurado que si fuera por el candidato popular a la Presidencia de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, y el PP, "España estaría ya en guerra".

"Ese es el PP, el partido de la guerra y Vox, el mamporrero de Trump. Agricultores, no seáis los tontos útiles de los intereses de las multinacionales y los fondos buitre: ni un voto a Vox ni al PP", ha añadido el coordinador federal de IU.

Por su parte, el candidato a la Presidencia de la Junta, Juan Gascón, ha celebrado que su hijo "no irá a la guerra" y ha añadido: "No queremos que PP y Vox nos metan en sus aventuras 'trumpistas'".

Finalmente, la ministra de Juventud, Sira Rego, también se ha referido a la guerra de Irán, y ha criticado a la "derecha vende patrias que no le importa someterse a Donald Trump y a sus intereses", porque "su patriotismo cabe en una pulsera" y ha defendido el lema "no a la guerra", que ha sido coreado en el auditorio.

En el acto, todos los participantes han trasladado su apoyo público a la candidata Marina Echebarría, quien en las últimas semanas ha sufrido, según denunció, una campaña de odio por ser mujer trans: "¿Qué clase de feminismo es ese que nos denigra como personas? Eso no es feminismo ni es nada", ha apostillado la candidata en su intervención.EFE

