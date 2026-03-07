Irene Montero afirma que "los líderes de Europa quieren más guerra"

Valladolid, 7 mar (EFE).- La eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha reprochado este sábado que "los líderes de Europa quieren más guerra" y ha enumerado una serie de medidas para hacer frente al impacto económico de los conflictos y garantizar que España no entra en ningún conflicto armado.

Entre ellas, la salida de la OTAN, que Estados Unidos abandone las bases militares de Rota y Morón en suelo español y otras actuaciones para contener la eventual subida de precios, como topar el coste de productos básicos y la nacionalización de Repsol.

Así lo ha asegurado en un mitin en Valladolid durante la campaña por las elecciones de Castilla y León.

"Lo veo todos los días en el Parlamento Europeo y os puedo decir que quienes mandan ahora en Europa han traicionado ese mandato de paz, que los líderes de Europa quieren la guerra", ha asegurado.

Irene Montero ha vinculado los recientes ataques a Palestina, Irán o Venezuela al capitalismo, la desigualdad y la acumulación de riqueza y ha advertido de que países como Cuba o el territorio de Groenlandia pueden ser los siguientes.

Ha incidido en que la guerra detrae recursos de servicios públicos y que siempre afecta a las clases trabajadoras, por lo que ha parafraseado uno de los lemas de la oposición al presidente Donald Trump en EE.UU. al afirmar que "si quieres guerra, ve tú. Nosotras a nuestros hijos, hijas y gente querida las queremos en casa, sanas y salvas".

Montero ha defendido que el Gobierno debe tomar medidas similares a las que adoptó durante la pandemia de la covid-19, bajar un 40 % el alquiler por ley y topar el precio del gas, de los alimentos, de la electricidad, poner en marcha el llamado escudo social y un transporte público sin coste, así como crear un supermercado gratuito.

"España debe también prohibir los cortes de suministros, crear un cheque energético, mejorar el bono social para familias vulnerables. España debe nacionalizar Repsol y contar con una empresa pública de energía", ha aseverado.

También ha pedido que España haga como Irlanda y renuncie a la guerra como instrumento de política nacional, que necesita de la aprobación del Gobierno, el parlamento y de un mandato de la ONU para enviar tropas al extranjero.

Durante el mitin, en el que han participado otros dirigentes nacionales y autonómicos de Podemos como Ione Belarra, Juantxo López de Uralde, Mar Cambrollé, Pablo Fernández y Miguel Ángel Llamas, las casi 300 personas congregadas en un centro cívico vallisoletano han coreado el lema "OTAN no, bases fuera" popularizado durante los años 80, y el "No a la guerra" de principios de los 2000.

La portavoz en el Congreso y secretaria general de la formación morada, Ione Belarra, ha asegurado que los Donald Trump y Benjamín Netanyahu "son la pura violencia contra la clase trabajadora", y los ha acusado de racismo y de machismo.

"Es imposible garantizar que España no va a participar en la guerra contra Irán", ha advertido, antes de insistir en que el "No a la guerra" que pronunció el presidente Pedro Sánchez pasa por salir de la OTAN, a la que ha referido como una "alianza criminal y terrorista". EFE

