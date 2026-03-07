Íñigo Pérez dice que la racha positiva "ha elevado la autoestima y la confianza" del Rayo

Madrid, 7 mar (EFE).- El entrenador del Rayo Vallecano, Íñigo Pérez, afirmó este sábado que los últimos resultados conseguidos en LaLiga les ha permitido "elevar la autoestima y la confianza" y estar en una posición de "menos agobio" para afrontar el partido de mañana ante el Sevilla en el Sánchez Pizjuán.

Pérez, en la rueda de prensa ofrecida en la Ciudad Deportiva del Rayo previa al último entrenamiento, elogió al equipo hispalense, al que describió como "muy dinámico e intenso".

"La idea de los dos equipos es no dejar hacer al rival. Ellos son un equipo muy dinámico, muy intenso, que persiguen al hombre en muchas fases del campo. Nosotros también estamos acostumbrados a esto, por lo que el aspecto físico será fundamental", analizó el técnico navarro.

Destacó que tanto el Sevilla como el Rayo, empatados con 30 puntos, con seis sobre el descenso, están teniendo un acierto en las áreas que en otras partes de la temporada no han tenido, por lo que barruntó que "el que vaya acertando durante el partido con pequeños detalles y se imponga en las áreas, tendrá mucho hecho".

Con ocho puntos de doce posibles en las últimas cuatro jornadas, Pérez se mostró satisfecho con la situación en la que encara el encuentro ante el conjunto hispalense: "Nos ayuda, nos eleva la autoestima y la confianza. Nos vuelve a situar en una situación de menos agobio (...) Hubiera firmado a principios de temporada estar a seis puntos del descenso. Estamos en el camino del objetivo final".

El entrenador rayista valoró la buena segunda parte que hizo el Sevilla en el derbi contra el Betis de la última jornada, que acabó 2-2 en La Cartuja después de que el cuadro verdiblanco se fuera al descanso con dos goles de ventaja.

"En un derbi, a veces la emoción que existe en ese tipo de partidos condiciona un poco los estilos o las ideas de los jugadores. Hubo una primera parte en la que no es que estuvieran mal, pero me quedo más con su segunda parte", señaló.

Sobre si entrarán en la convocatoria el senegalés Pathé Ciss y el marroquí Ilias Akhomach, quienes acabaron con molestias el partido aplazado contra el Oviedo del pasado miércoles en la que los rayistas se impusieron por 3-0, Íñigo Pérez dio a entender que podría reservarlos puesto que el próximo jueves disputarán la ida de octavos de la Liga Conferencia ante el Samsunspor en Turquía.

"Hay que mirar un poco el entrenamiento de hoy, si son capaces de completarlo y terminarlo bien La acumulación de partidos nos hará con todos los jugadores ser más cautos como fuimos en la anterior fase en la que nos tocó jugar jueves y domingo", indicó. EFE