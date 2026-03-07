Ibarra apuesta por reformar Estatuto de Autonomía para que gobierne la lista más votada

Mérida, 7 mar (EFE).- El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha apostado este sábado por reformar el Estatuto de Autonomía para que gobierne la lista más votada en la región y así evitar que la situación actual no se repita, así como que las elecciones autonómicas vuelvan a coincidir con las municipales.

En declaraciones a los medios antes del acto institucional por el Día de la Mujer en la Asamblea extremeña, Rodríguez Ibarra ha declarado a los medios que su partido, el PSOE, tendría que haber intentado estas dos cosas ante la situación política de la región, con un gobierno en funciones, "pero la mayoría decide", ha señalado.

Sobre si habrá o no investidura antes del 4 de mayo, fecha límite para la repetición electoral en Extremadura, el expresidente autonómico ha dicho que no sabe si llegarán a un acuerdo PP y Vox, pues no ha hablado con sus responsables y no conoce sus intenciones, ha dicho, aunque ya vaticinó que la investidura de esta semana no saldría.

Sobre la situación en su partido, ha apuntado en relación a que haya más de un precandidato a la Secretaría General y, por tanto primarias, que este escenario "salió fatal" en el relevo de Guillermo Fernández Vara hace dos años, mientras que para sucederle a él, Rodríguez Ibarra propuso al Comité Regional a una persona en concreto, en alusión a Fernández Vara, y "salió muy bien".

"Que elijan lo que quieran hacer", ha agregado en este sentido sobre los socialistas extremeños y la posibilidad de un candidato único o de consenso. EFE

