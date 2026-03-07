Espana agencias

Ibarra apuesta por reformar Estatuto de Autonomía para que gobierne la lista más votada

Guardar

Mérida, 7 mar (EFE).- El expresidente de la Junta de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra ha apostado este sábado por reformar el Estatuto de Autonomía para que gobierne la lista más votada en la región y así evitar que la situación actual no se repita, así como que las elecciones autonómicas vuelvan a coincidir con las municipales.

En declaraciones a los medios antes del acto institucional por el Día de la Mujer en la Asamblea extremeña, Rodríguez Ibarra ha declarado a los medios que su partido, el PSOE, tendría que haber intentado estas dos cosas ante la situación política de la región, con un gobierno en funciones, "pero la mayoría decide", ha señalado.

Sobre si habrá o no investidura antes del 4 de mayo, fecha límite para la repetición electoral en Extremadura, el expresidente autonómico ha dicho que no sabe si llegarán a un acuerdo PP y Vox, pues no ha hablado con sus responsables y no conoce sus intenciones, ha dicho, aunque ya vaticinó que la investidura de esta semana no saldría.

Sobre la situación en su partido, ha apuntado en relación a que haya más de un precandidato a la Secretaría General y, por tanto primarias, que este escenario "salió fatal" en el relevo de Guillermo Fernández Vara hace dos años, mientras que para sucederle a él, Rodríguez Ibarra propuso al Comité Regional a una persona en concreto, en alusión a Fernández Vara, y "salió muy bien".

"Que elijan lo que quieran hacer", ha agregado en este sentido sobre los socialistas extremeños y la posibilidad de un candidato único o de consenso. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La Rioja activa la fase de emergencia del Plan de Inundaciones por aumento de caudales

Infobae

El PP dice que si Vox niega el feminismo es porque no sabe qué es y que si son demócratas tienen que ser feministas

El dirigente popular Jaime de los Santos sostiene que quienes rechazan el movimiento en defensa de la igualdad desconocen su verdadero significado, subrayando que todas las fuerzas democráticas deben comprometerse con la causa y defender avances logrados en derechos de las mujeres

El PP dice que si

Soraya Vega anuncia su precandidatura para liderar la "recuperación" del PSOE de Extremadura

Soraya Vega anuncia su precandidatura

Duelo para poner tierra de por medio y alejar fantasmas

Infobae

Piden hasta 20 años de cárcel para 8 acusados de una violación grupal grabada y difundida

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Una persona objeta la adjudicación

Una persona objeta la adjudicación de la vivienda tras su divorcio pero la Justicia determina que el pacto entre ex cónyuges es válido

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

Pedro Sánchez publica un artículo en ‘The Economist’ y apunta a Trump: “Lo ingenuo es creer que un intercambio de misiles conducirá a algo bueno”

El Gobierno multa con 25.200 euros a Vodafone por los fallos en las pulseras para maltratadores

Una nueva DANA llega este sábado a toda España: las comunidades más afectadas

ECONOMÍA

Un hombre avala el negocio

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

Hay más mujeres trabajadoras que nunca en España, pero siguen siendo más precarias que los hombres: el 88% se concentra en el sector servicios

“Huelga a la japonesa”: los taxistas ofrecerán viajes gratis durante Fallas y la Magdalena en su batalla contra los VTC

DEPORTES

Josep Maria Bartomeu, expresidente del

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”

LaLiga lanza su primera “Jornada Retro”: cuándo será y qué equipos participan