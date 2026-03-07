Espana agencias

Hoy será noticia. Domingo, 8 de marzo

DÍA MUJER

El feminismo se manifiesta este domingo por el 8M con el eco de un mundo en conflicto

Madrid (EFE).- El movimiento feminista vuelve a organizar manifestaciones muy diversas por ciudades de toda España con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer, en el que resuena el eco de un mundo en conflicto que afecta, y mucho, a las mujeres.

Por quinto año consecutivo, habrá convocatorias divididas en varias ciudades por las discrepancias que persisten entre las feministas por la abolición de la prostitución o por la ley trans, aunque todas las marchas mantienen las reivindicaciones fundamentales: la igualdad real y el fin de la violencia machista. Madrid, Barcelona, Bilbao, Sevilla, Cádiz o Logroño serán testigos de manifestaciones distintas convocadas por las dos ramas del movimiento feminista.

ELECCIONES CASTILLA Y LEÓN

Feijóo participa en un mitin en Tordesillas y Abascal en Medina del Campo

Tordesillas (Valladolid) (EFE).- El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, participa en un mitin en la localidad vallisoletana de Tordesillas, en el último fin de semana de la campaña electoral en Castilla y León.

En Medina del Campo (Valladolid), el presidente de Vox, Santiago Abascal, clausura un acto electoral junto al candidato de esta formación a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Pollán.

TIEMPO DANA

Prosigue la búsqueda de dos desaparecidos en Cataluña y Asturias por la crecida de ríos

Madrid (EFE).- Se mantiene la búsqueda del hombre arrastrado por el agua con su coche en una riera de Llinars del Vallès (Barcelona) y de la mujer de 56 años que cayó al río Silvestre en San Martín del Rey Aurelio (Asturias).

La búsqueda del hombre que ayer fue arrastrado por el agua con su coche, en pleno temporal de lluvia, en una riera de Llinars continuará durante esta noche, pero con menos efectivos.

EL TIEMPO

La inestabilidad sigue el domingo con lluvias localmente fuertes en el nordeste peninsular

Madrid (EFE).- La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo probables precipitaciones localmente fuertes y con abundantes acumulados en el nordeste peninsular, además de un ascenso localmente notable de las temperaturas máximas en zonas occidentales del Cantábrico.

Se mantendrá la inestabilidad en la península y en Baleares bajo la influencia de la dana. Esta dejará precipitaciones generalizadas, débiles y ocasionales en el oeste de la meseta y más intensas hacia el nordeste peninsular, aunque serán inferiores a los días previos. Ocasionalmente los chubascos irán acompañados por tormenta y granizo. Nevará en el Pirineo, pudiendo hacerlo de forma débil en otras montañas de la mitad norte y del sureste, con la cota entre 1.400-1.700 metros.

