Higinio Rivero: "Me siento orgulloso de poder abrir el camino a España en biatlón"

Cortina d'Ampezzo, 7 mar (EFE).- El vizcaíno Higinio Rivero, que finalizó vigésimo este sábado en la prueba de biatlón paralímpico en los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo, dijo sentirse "orgulloso de poder abrir el camino a España" en este deporte, en el que nunca había habido hasta ahora ningún representante.

Higinio Rivero está haciendo historia en los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo al ser el primer español en competir en tres deportes en diferentes Juegos. Antes lo había hecho en piragüismo y ahora lo hará en esquí de fondo y biatlón, disciplina en la que debutó en la jornada inaugural con un vigésimo puesto.

Rivero, nacido en Baracaldo (Vizcaya) hace 43 años, completó esta prueba que mezcla el esquí de fondo con el tiro con un tiempo de 23:34.1, marca más que meritoria para un debutante en la disciplina, penalizado en exceso por dos errores en la diana de 10 metros.

"Me he encontrado muy fuerte físicamente y he querido hacer el apretón en la parte de esquí, que es donde más tiempo pierdo, y lo hemos conseguido. Ha sido un esquí brutal buscando el top 10 pero no he sabido parar esa aceleración en la primera tirada, que he fallado dos y eso ya lo he arrastrado. En la última un tercero pero estoy contentísimo porque hemos volado esquiando y tirando somos rápidos, así que ahora no hay que fallar", dijo al término de la prueba Rivero. dice.

"He aprendido del error y ahora a ver si podemos dar una alegría. Me quedo con muy buenas sensaciones", comentó el deportista vasco, que ha hecho historia para el movimiento paralímpico español.

"Me siento orgulloso de poder abrir el camino a España y a los futuros deportistas del país en biatlón paralímpico", subrayó.

Rivero, de 43 años, es el tercer deportista paralímpico español de la historia en competir en deportes de verano e invierno, aunque en su caso será el primero en hacerlo en tres deportes.

Antes, Magda Amo ganó medallas en atletismo (oro en longitud en Atlanta 96) y esquí (bronce en Albertville 92, plata en Lillehammer 94 y 4 oros en Nagano 98) y Juan Carlos Molina subió al podio en ciclismo (bronce en Barcelona 92) y esquí (oro en Lillehammer 94 y oro en Nagano 98) en tres ediciones de los Juegos.

En 2013, con 31 años, Higinio Rivero sufrió un accidente escalando en Ramales de la Victoria (Cantabria) que le provocó una lesión medular incompleta que le mantiene en silla de ruedas. Tras una larga recuperación fue probando deportes hasta conseguir la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024, en los que compitió en piragüismo logrando dos diplomas.

Desde 2022 compatibiliza el piragüismo con el esquí de fondo y el biatlón, modalidades en las que compite dentro y fuera de España desde hace varias temporadas. El deportista vasco se está preparando para los Juegos de Invierno gracias al Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas y es el primer español de la historia en competir en biatlón. EFE