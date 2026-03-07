Espana agencias

Higinio Rivero: "Me siento orgulloso de poder abrir el camino a España en biatlón"

Guardar

Cortina d'Ampezzo, 7 mar (EFE).- El vizcaíno Higinio Rivero, que finalizó vigésimo este sábado en la prueba de biatlón paralímpico en los Juegos de Milán Cortina d'Ampezzo, dijo sentirse "orgulloso de poder abrir el camino a España" en este deporte, en el que nunca había habido hasta ahora ningún representante.

Higinio Rivero está haciendo historia en los Juegos Paralímpicos de invierno de Milán-Cortina d'Ampezzo al ser el primer español en competir en tres deportes en diferentes Juegos. Antes lo había hecho en piragüismo y ahora lo hará en esquí de fondo y biatlón, disciplina en la que debutó en la jornada inaugural con un vigésimo puesto.

Rivero, nacido en Baracaldo (Vizcaya) hace 43 años, completó esta prueba que mezcla el esquí de fondo con el tiro con un tiempo de 23:34.1, marca más que meritoria para un debutante en la disciplina, penalizado en exceso por dos errores en la diana de 10 metros.

"Me he encontrado muy fuerte físicamente y he querido hacer el apretón en la parte de esquí, que es donde más tiempo pierdo, y lo hemos conseguido. Ha sido un esquí brutal buscando el top 10 pero no he sabido parar esa aceleración en la primera tirada, que he fallado dos y eso ya lo he arrastrado. En la última un tercero pero estoy contentísimo porque hemos volado esquiando y tirando somos rápidos, así que ahora no hay que fallar", dijo al término de la prueba Rivero. dice.

"He aprendido del error y ahora a ver si podemos dar una alegría. Me quedo con muy buenas sensaciones", comentó el deportista vasco, que ha hecho historia para el movimiento paralímpico español.

"Me siento orgulloso de poder abrir el camino a España y a los futuros deportistas del país en biatlón paralímpico", subrayó.

Rivero, de 43 años, es el tercer deportista paralímpico español de la historia en competir en deportes de verano e invierno, aunque en su caso será el primero en hacerlo en tres deportes.

Antes, Magda Amo ganó medallas en atletismo (oro en longitud en Atlanta 96) y esquí (bronce en Albertville 92, plata en Lillehammer 94 y 4 oros en Nagano 98) y Juan Carlos Molina subió al podio en ciclismo (bronce en Barcelona 92) y esquí (oro en Lillehammer 94 y oro en Nagano 98) en tres ediciones de los Juegos.

En 2013, con 31 años, Higinio Rivero sufrió un accidente escalando en Ramales de la Victoria (Cantabria) que le provocó una lesión medular incompleta que le mantiene en silla de ruedas. Tras una larga recuperación fue probando deportes hasta conseguir la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024, en los que compitió en piragüismo logrando dos diplomas.

Desde 2022 compatibiliza el piragüismo con el esquí de fondo y el biatlón, modalidades en las que compite dentro y fuera de España desde hace varias temporadas. El deportista vasco se está preparando para los Juegos de Invierno gracias al Equipo Allianz de Promesas Paralímpicas y es el primer español de la historia en competir en biatlón. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Una persona fallecida al volcar un turismo en Salas de los Infantes (Burgos)

Infobae

Solo el 44,2% de los detenidos por yihadismo en España en la última década fueron juzgados y el 82,2% condenados

Menos de la mitad de quienes resultaron arrestados por radicalismo islamista en el país desde 2015 llegaron ante los tribunales, según un informe de Elcano, aunque más del ochenta por ciento recibió una resolución condenatoria tras procesarse

Solo el 44,2% de los

Llamas garantiza "plantar cara" a la "corrupción sistemática" que "blinda los triunfos de la derecha" en CyL

Llamas garantiza "plantar cara" a

Ana Bas, médica rural: "Ser mujer te aporta más sensibilidad y empatía con los pacientes"

Infobae

El Gobierno condena "rotundamente" los ataques "masivos" de Israel contra Líbano

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Felipe VI traslada el “apoyo

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

Pedro Sánchez tacha a Feijóo y Abascal de “hipócritas” por “apoyar la guerra de Trump en Irán” a pesar de que perjudique a los españoles

Una persona objeta la adjudicación de la vivienda tras su divorcio pero la Justicia determina que el pacto entre ex cónyuges es válido

EEUU traslada aviones para sus ataques en Irán pasando por Rota: usa escalas en otras bases militares europeas y así esquiva el veto de España

ECONOMÍA

Todo lo que dice la

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

Hay más mujeres trabajadoras que nunca en España, pero siguen siendo más precarias que los hombres: el 88% se concentra en el sector servicios

DEPORTES

Djokovic señala a los tres

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’

Polémica por el peligroso adelantamiento en bicicleta de Aleix Espargaró: “Es línea discontinua, con visibilidad clara y a un coche que iba a 30 km/h”