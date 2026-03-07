Higinio Rivero, historia del paralimpismo español con su vigésimo puesto en biatlón

Roma, 7 mar (EFE).- Higinio Rivero finalizó este sábado en el vigésimo puesto en el biatlón adaptado de los Juegos Paralímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026, en un día histórico al ser el primer español en participar en esta disciplina y, además, ser el tercer deportista paralímpico español en competir en deportes de verano e invierno.

Rivero, nacido en Baracaldo (Vizcaya) hace 43 años, completó esta prueba que mezcla el esquí de fondo con el tiro con un tiempo de 23:34.1, marca más que meritoria para un debutante en la disciplina, penalizado en exceso por dos errores en la diana de 10 metros.

El atleta vasco, más allá de su puesto, ya había hecho historia nada más salir de meta al convertirse en el primer español en competir en biatlón y en el tercer deportista paralímpico español de la historia en competir en deportes de verano e invierno.

Magda Amo ganó medallas en atletismo (oro en longitud en Atlanta 96) y esquí (bronce en Albertville 92, plata en Lillehammer 94 y 4 oros en Nagano 98) y Juan Carlos Molina subió al podio en ciclismo (bronce en Barcelona 92) y esquí (oro en Lillehammer 94 y oro en Nagano 98).

Rivero será, además, el primer español de la historia en competir en tres deportes en diferentes Juegos. Ha competido en piragüismo y biatlón, pero hará lo propio en esto Juegos también en esquí de fondo.

En 2013, con 31 años, sufrió un accidente escalando en Ramales de la Victoria (Cantabria) que le provocó una lesión medular incompleta que le mantiene en silla de ruedas. Tras una larga recuperación fue probando deportes hasta conseguir la clasificación para los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y París 2024, en los que compitió en piragüismo logrando dos diplomas.

Desde 2022 compatibiliza el piragüismo con el esquí de fondo y el biatlón, modalidades en las que compite dentro y fuera de España desde hace varias temporadas.

El podio en esta prueba en Milán Cortina 2026 lo formaron el ucraniano Taras Rad, oro con un tiempo de 19:55.5; y los chinos Mengtao Liu (20:04.8) y Zixu Liu (20:13.1). EFE