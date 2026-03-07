Espana agencias

Hallan del cadáver de un hombre en el río Segura en la ciudad de Murcia

Murcia, 7 mar (EFE).- Los servicios de emergencia de Murcia han rescatado este sábado el cuerpo sin vida de un hombre en el río Segura, cerca del Puente de Hierro, según han informado a EFE fuentes del 112.

Varios testigos alertaron sobre la presencia de una persona con medio cuerpo sumergido en el agua alrededor de las 10:54 horas, lo que motivó la intervención de la Policía Local y, posteriormente, de los bomberos de Murcia.

Efectivos de Bomberos se desplazaron al lugar para extraer el cuerpo, que se encontraba inconsciente y sin signos vitales.

La Policía Nacional también ha sido puesta al corriente del hallazgo y colabora en la investigación, aunque hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre la identidad del fallecido ni las circunstancias de su muerte.

La zona donde fue localizado el hombre estaba parcialmente anegada debido al aumento del caudal del río registrado tras las lluvias de las últimas horas.

Según ha publicado 'La Opinión de Murcia', junto al cuerpo se encontraba una maleta con pertenencias personales, lo que podría ayudar a las autoridades a identificarlo.

El incidente se produce en un contexto de fuertes precipitaciones en Murcia, que han elevado el nivel del río Segura y generado ciertas dificultades en el acceso a las orillas. EFE

