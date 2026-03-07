Espana agencias

Fundación Madrina impulsa el microemprendimiento de 100 madres jóvenes vulnerables

Madrid, 7 mar (EFE).- En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Fundación Madrina ha reunido a cerca de 100 madres jóvenes, cabezas de familia y en situación de vulnerabilidad, procedentes de 55 países, que siguen un itinerario de formación y creación de microemprendimientos en la Universidad de Madres de la fundación.

En el evento 'Madres que emprenden, futuro que nace: empresa y maternidad unidas por la conciliación real', celebrado en Madrid, la fundación ha reafirmado su "compromiso con el emprendimiento femenino como herramienta real de conciliación, autonomía financiera y cohesión social de la mujer que es madre", indica en una nota.

Más de cien madres han presentado sus proyectos empresariales -microempresas nacidas al calor de la necesidad, la resiliencia y el amor por sus hijos- en un ambiente cargado de "emoción, ilusión y, en muchos momentos, lágrimas".

Para la fundación, la familia "es la empresa más importante de un país y la madre es su CEO”. Por ello, sostienen desde la entidad, las madres deben ser "empoderadas, apoyadas y acompañadas, especialmente cuando enfrentan situaciones de exclusión o vulnerabilidad".

Asimismo, durante la jornada, muchas participantes compartieron relatos de superación que reflejan las dificultades que aún enfrentan miles de mujeres al convertirse en madres: despidos laborales durante el embarazo, abandono familiar o de pareja, interrupción de estudios y dificultades extremas para conciliar vida laboral y crianza.

Frente a ello, el emprendimiento se presenta como "una vía real de libertad y conciliación, permitiendo a muchas madres crear su propio empleo y asegurar el cuidado de sus hijos", según el presidente de la entidad, Conrado Giménez.

El encuentro contó con la participación de cerca de 20 empresas y directivos que ofrecieron ponencias, mentorías y acompañamiento a las madres emprendedoras.

Las madres emprendedoras participantes forman parte de la Universidad de Madres de Fundación Madrina, un programa pionero de formación y acompañamiento que actualmente acoge a más de 4.000 madres alumnas en clases presenciales y cerca de 3.000 en modalidad virtual.

Cada mes, Fundación Madrina atiende a unas 700 madres vulnerables de más de 55 nacionalidades, ofreciéndoles apoyo integral en alimentación infantil, salud, vivienda, formación y empleo. EFE

EFE

