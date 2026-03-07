Flick: “No es fácil ganar en Bilbao”

Bilbao, 7 marzo (EFE).- El técnico alemán del Barcelona, Hansi Flick, se mostró satisfecho con el triunfo de su equipo ante el Athletic Club en un campo complicado como San Mamés porque, valoró, "no es fácil ganar en Bilbao".

"El Athletic es un gran equipo con grandes aficionados. Es impresionante ganar aquí con portería a cero, tiene un gran equipo. Ha sido perfecto. Portería a cero y hemos ganado”, comentó el técnico alemán en su valoración del partido.

Para el preparador blaugrana, uno de los factores clave para lograr este triunfo fue la entrada de Pedri al terreno de juego. “Es un jugador que cambia los partidos. Y hoy cambió el partido. Te hace tener más control, y eso para nosotros es muy bueno”, se felicitó.

“Pedri hace a los jugadores mejores. Hemos jugado mejor en la segunda mitad que en la primera. Pero lo más importante para mí es que todos estamos luchando”, valoró.

También fue decisivo Lamine Yamal, autor del único tanto del duelo, pese a que “no ha hecho su mejor partido, pero ya habéis visto lo importante que es”. “Entrena mucho esas situaciones, es bueno tenerle a este nivel. Decide los partidos con una sola acción”, afirmó.

“La portería a cero da confianza a nuestra filosofía. Cuando nos marcan goles, la gente habla de la línea alta. Siempre se habla de los defensas, pero defendemos todos”, defendió Flick. “Si no presionamos arriba, nos marcan goles. Da igual dónde pongamos la línea. Es nuestra filosofía, es importante”, afirmó el preparador culé.

Hansi Flick aseguró estar “siempre muy orgulloso de mis jugadores”. “Hay una atmósfera especial en este equipo, estoy contento de estar aquí. Todo es fantástico, lo aprecio mucho. Estoy contento”, dijo.

“No estaba nervioso, tenemos más confianza. Es lo que buscamos. Es bueno ver que la atmósfera es buena y que estamos concentrados en los entrenamientos. Es lo que necesitamos”, concluyó el entrenador del FC Barcelona. EFE

