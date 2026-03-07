Fisac: "Si tenemos que morir, vamos a morir sin rendirnos"

Burgos, 7 mar (EFE).- El técnico del San Pablo Burgos, Porfirio Fisac, apuntó tras la victoria de su equipo que si el equipo "tiene que morir" para sacar la temporada adelante y conseguir la salvación, lo hará "sin rendirse".

Tras una remontada de 13 puntos ante el Bilbao Basket, Fisac destacó por encima de todo la "dignidad" de un vestuario que, a pesar de las carencias y la falta de acierto en gran parte del choque, se negó a hincar la rodilla ante un rival que manejaba el ritmo a su antojo.

"Lo que más me satisface es que el grupo tenga la capacidad de trabajar para querer ganar siempre y no tener ningún miedo a perder", subrayó el técnico.

Fisac reconoció que su equipo nunca logró imponer un ritmo sólido hasta el tramo final.

Con el marcador 64-77 en contra, el entrenador arriesgó con una apuesta poco esperada, jugar sin bases puros y otorgar galones a la juventud.

"La entrada de Joaquín (Taboada) y la de Gonzalo (Corbalán) nos ha dado ese grado de locura que queríamos imprimir al partido", explicó.

Sobre el debutante de 18 años, Fisac fue protector pero ambicioso y señaló que "todavía no ha hecho nada, le queda mucho recorrido".

"Pero voy a ser valiente con este tipo de cosas; prefiero morir con gente como los de cantera que gastar fichas por gastar", apuntó.

A pesar de que los resultados de rivales directos como Andorra o Zaragoza aprietan la lucha por la permanencia, Fisac prefiere el aislamiento competitivo. "Sé el número de victorias a las que tengo que llegar, lo tengo claro en mi cabeza, pero me lo quedo para mi staff", finalizó. EFE

vfr/sab