Espana agencias

Exteriores informa de que salen hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar

Madrid, 7 mar (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha informado este sábado de que ya "salen hacia España los primeros vuelos comerciales desde Qatar desde el inicio de la guerra en Oriente Medio".

En un mensaje publicado en cuenta oficial en X, Albares ha recordado que más de 4.000 españoles han sido ya repatriados y ha insistido en que el Ministerio de Exteriores "no dejará atrás a ningún español que quiera ser evacuado".

Precisamente, ayer Exteriores informó de que 658 ciudadanos españoles llegarían en las próximas horas desde Emiratos Árabes Unidos en tres vuelos comerciales a Madrid y Barcelona. EFE

