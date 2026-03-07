Entrenador de Ademar destaca la madurez de su equipo para remontar ante Puente Genil

León, 7 mar (EFE).- El entrenador del Abanca Ademar, Luis Puertas, que debutaba como primer entrenador en el municipal leonés ante Ángel Ximénez Puente Genil, tras suplir al dimitido Daniel Gordo, ha destacado en sala de prensa la "madurez" de su equipo para remontar un encuentro que se le había puesto cuesta arriba con una desventaja de siete goles.

"Después del ejercicio de madurez que ya ofreció el equipo la pasada semana en Ciudad Real, lo ha solventado creyendo en el modelo y en el plan de partido que se había marcado y el éxito fue no pensar tanto en los parciales, sino ir gol a gol remontando", comentó el joven técnico leonés de 29 años que sumó su segunda victoria consecutiva.

Puertas ha visto un partido "muy diferenciado" entre ambos periodos, con uno primero "poco efectivos en ataque posicional y fallando lanzamientos claros, con pérdidas no forzadas que hizo que los jugadores entraran en una pequeña crisis de ansiedad cayendo en el ritmo pausado del rival sin saber ajustar la defensa en el centro, mientras que en la segunda parte se ajustaron detalles, se vio un juego con más garra y velocidad en ataque y se dio un plus de intensidad", dijo.

Sobre la actuación del guardameta internacional Álvaro Pérez, determinante, junto con el máximo goleador de la liga, Gonzalo Pérez, en la remontada ademarista, el entrenador del conjunto leonés insistió en que, pese a la juventud del portero vallisoletano "crece desde la confianza y si no le sale una acción, busca la siguiente sin descentrarse", resumió.

Los leoneses han tenido partidos muy similares en el pabellón municipal ante Cangas y Bidasoa, con desventajas en las primeras mitades, algo que Luis Puertas achaca, haciendo el simil ciclista, a que "al inicio quieren meter un ataque de mano para abrir brecha, porque saben que si llegan al final en el pelotón, Ademar puede ganar al esprint", sentenció.

EFE

1010625

fps/apa