Eneko Andueza (PSE) pide al PP que deje de hablar de ETA para "generar enfrentamiento"

San Sebastián, 7 mar (EFE).- El exconcejal socialista Isaías Carrasco, asesinado por ETA en 2008, ha sido homenajeado este sábado en Arrasate (Gipuzkoa) en un acto en el que el líder del PSE, Eneko Andueza, ha pedido al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y "a sus seguidores" que dejen de hablar de la banda terrorista para "generar enfrentamiento".

"ETA ya no existe por mucho que se empeñen en decir lo contrario personas como Mayor Oreja, como el PP o Vox. Por eso me indigna verlos usar el comodín de ETA para esconder sus miserias. Tenemos que escuchar que ETA existe, que mueve los hilos, que apunta, y otras mentiras por el estilo", ha destacado Andueza tras la ofrenda floral en memoria del exedil.

El acto se ha celebrado en la calle Navas de Tolosa, donde Carrasco fue tiroteado, frente a sus casa, tras subir a su coche cuando se dirigía a trabajar el 7 de marzo de 2008, último día de campaña de las elecciones generales que ganó por segunda vez José Luis Rodríguez Zapatero, en el que populares y socialistas decidieron suspender sus mítines.

El exconcejal, de 43 años, dejó viuda y tres hijos. Este sábado sus familiares lo han recordado junto a compañeros de partido, entre ellos el expresidente del PSE, Jesús Eguiguren, y el secretario general de la formación en Gipuzkoa, José Ignacio Asensio.

Andueza ha advertido de que decir que ETA aún existe "es negar la gran victoria de la democracia y añadir más dolor a las víctimas".

"Saben los dirigentes del PP y sus socios de Vox que aquí hubo miles de personas que se jugaron la vida todos los días, durante décadas, para librar a Euskadi, para librar a España, del terrorismo. Por eso, los socialistas no vamos a permitir que ensucien la memoria de las víctimas para esconder sus vergüenzas. Mucho menos que las utilicen como mercancía política, como arma arrojadiza", ha enfatizado.

"Parece que han olvidado lo que es llevar escolta, mirar todos los días debajo del coche, estar pendiente de cualquier movimiento, vivir acosado, con miedo real, por ti y por tu familia", ha añadido el secretario general del PSE-EE.

También se ha dirigido a la izquierda abertzale, a la que ha dicho, sin nombrar ninguna sigla, que los socialistas siguen esperando "el recorrido ético de quienes en algún tiempo pensaron que la violencia era un camino compatible con la democracia".

"Ahora que ejercen esa democracia plenamente, es un buen momento para dejar de mirar a los espejos de los demás y mirar al suyo propio, por mucho que les duela. Otros ya lo hemos hecho, y les puedo asegurar que merece la pena. Que su conciencia lo va a agradecer", ha afirmado. EFE

(foto)