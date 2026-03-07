Espana agencias

El Unicaja, a borrar la mala imagen de la Copa ante un equipo en racha

Málaga, 7 mar (EFE).- El Unicaja, tras el varapalo de la Copa del Rey, donde perdió estrepitosamente en cuartos ante el Real Madrid, regresa a la Liga Endesa este domingo para cambiar la dinámica ante un Bàsquet Girona en racha a domicilio.

El equipo malagueño tiene muchas dudas de juego y físicas, con jugadores que no se han recuperado de sus lesiones como los ala-pívots Tyson Pérez y el francés Killian Tillie, aunque el base Alberto Díaz ya está disponible para el técnico Ibon Navarro.

Los objetivos para el Unicaja siguen siendo disputar la fase por el título y acceder a la final a cuatro de la Liga de Campeones (BCL), aunque en la competición europea está sufriendo y este martes se la juega contra el Chalon en Francia para acabar entre los dos primeros del grupo.

El Bàsquet Girona se encuentra en la décima posición, con un balance equilibrado de 10 victorias y 10 derrotas; y el Unicaja, sexto con 13 triunfos y siete partidos perdidos, a uno del Barça, situado en el cuarto lugar.

Será la cuarta vez que el Unicaja se mida al Bàsquet Girona en el Palau Girona-Fontajau, pista en la que ha sumado dos victorias y una única derrota, resultado este que tuvo lugar en su última visita en el curso anterior (91-85).

En la primera vuelta de este curso, el Unicaja se impuso (95-71) en el Martín Carpena, en el que un gran último cuarto fue determinante.

Un aspecto que será clave para el duelo es el control del rebote, algo que no será nada sencillo porque el Bàsquet Girona es el tercer mejor equipo de la competición en este apartado, capturando 37,45 rechaces por partido, siendo el cuarto conjunto en rebotes defensivos (26,10) y el quinto en ofensivos (11,35). EFE

jrl/cb/fc

EFE

