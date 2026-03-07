Espana agencias

El rey traslada su "afecto y solidaridad" a los jefes de Estado de Chipre, Baréin y Líbano

Madrid, 7 mar (EFE).- Felipe VI ha hablado este sábado por teléfono con los jefes de Estado de Chipre, Baréin y Líbano, a quines ha trasladado su "afecto y solidaridad" por los efectos de guerra en Oriente Medio en estos países.

Fuentes de Casa Real han indicado que el rey mantiene una ronda de contactos telefónicos con los jefes de Estado de los países vecinos a Irán afectados por el conflicto y que ya ha hablado al menos con los de Chipre, Baréin y Líbano.

Según la agencia oficial BNA, el monarca de Baréin, Hamad bin Isa Al Jalifa, ha hablado con Felipe VI, quien ha expresado su "plena solidaridad" con el pequeño estado insular árabe y la "condena" a los ataques que sufre por parte de Irán.

La conversación telefónica entre ambos jefes de Estado también incluyó el apoyo de Felipe VI a Baréin "en todas las medidas que tome para salvaguardar su soberanía y proteger su seguridad y estabilidad". EFE

