El PP catalán pide a Illa elecciones "inmediatas" si no aprueba los presupuestos

Barcelona, 7 mar (EFE).- El portavoz del PP de Cataluña en el Parlament, Juan Fernández, ha emplazado al presidente de la Generalitat, Salvador Illa, a convocar elecciones de manera "inmediata" si no consigue aprobar su proyecto de presupuestos en el pleno previsto para el 20 de marzo.

"Illa debería tener coherencia y convocar elecciones, como le pidió a Pere Aragonès hace unos años. Cataluña no puede perder más días, Cataluña necesita transformar su administración y revertir la situación de colapso de los servicios públicos", ha asegurado en declaraciones a Ràdio 4.

En el eventual caso de unas elecciones anticipadas, Fernández ha dicho que el PPC tiene claro que Alejandro Fernández volvería a ser su candidato a la Generalitat, aunque ha señalado que lo importante no es tanto el candidato sino la "alternativa" que representan los populares, que aún no han "gobernado en Cataluña".

Fernández ha recordado que Illa "eligió unos socios para ser president" y que son estos pactos con ERC y Comuns los que le "condicionan" y "determinan" a la hora de tener presupuestos.

En este sentido, ha acusado a Comuns de practicar "políticas que hace años que no se ejecutan", los ha equiparado "con Lenin y Stalin" y les ha responsabilizado de la dificultad para acceder a una vivienda en propiedad.

Fernández ha descartado apoyar las cuentas de Illa y ha dicho que "no es lo mismo" el caso catalán que el de la ciudad de Barcelona, donde los votos del PP permitieron al socialsita Jaume Collboni hacerse con la alcaldía. EFE