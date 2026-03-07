El Industrias se mete en la lucha por las eliminatorias y el Jaén se las complica

Redacción deportes, 7 mar (EFE).-El Industrias Santa Coloma se metió de lleno en la lucha por disputar las eliminatorias por el título de Liga en Primera División de fútbol sala tras imponerse con claridad al Servigroup Peñíscola por 6-1 en el Pabellón Nuevo, en el que fue su mejor partido como local esta temporada, con los dobletes de Povill, Victor Ramos y Leandrinho.

El conjunto dirigido por Xavi Closas resolvió el encuentro con autoridad en la segunda parte después de una primera mitad más equilibrada, en la que el marcador reflejó la igualdad inicial entre ambos equipos.

Industrias Santa Coloma comenzó dominando el juego y generando las primeras ocasiones, aunque el momento clave del primer periodo llegó en el minuto 8, cuando el conjunto visitante dispuso de un penalti tras revisión arbitral. Sin embargo, el meta Walter, que entró específicamente para la acción, detuvo el lanzamiento de Plaza y mantuvo el empate, lo que supuso un impulso anímico para los locales.

El premio al dominio colomense llegó en el minuto 13, cuando Povill aprovechó un balón suelto en el área para firmar el 1-0. No obstante, el Peñíscola reaccionó poco después con el empate de Araya. Antes del descanso, Povill volvió a aparecer para marcar el 2-1 y devolver la ventaja al equipo catalán.

Tras el paso por vestuarios, el encuentro cambió de forma definitiva. El Industrias resistió el empuje inicial del conjunto castellonense y, a partir del minuto 27, desató su potencial ofensivo. Víctor Ramos anotó el 3-1 tras una rápida transición y, apenas un minuto después, Leandrinho amplió la ventaja con el 4-1.

El conjunto colomense mantuvo el control del juego y terminó de sentenciar el choque con los goles de Víctor Ramos y Leandrinho, que firmaron sus respectivos dobletes para completar el 6-1 definitivo ante un pabellón entregado y con lleno en las gradas.

Con esta victoria, el Industrias Santa Coloma no solo sumó tres puntos importantes, sino que también se aseguró el gol average ante un rival directo, un resultado que le permite situarse de lleno en la pelea por los puestos que dan acceso a las eliminatorias por el título de Liga.

El Jaén Paraíso Interior no pasó del empate a uno frente al Noia Portus Apostoli en un encuentro en el que el conjunto andaluz dispuso de numerosas ocasiones en la segunda parte, pero se encontró con la actuación del portero visitante Schutt, decisivo para que su equipo sumara un punto.

El partido comenzó con alternativas y sin un dominador claro. El Jaén Paraíso Interior trató de llevar la iniciativa, aunque le faltó continuidad en el juego y mayor precisión en la circulación del balón.

Aun así, generó algunas aproximaciones, especialmente en acciones individuales de Dani Zurdo y Alan Brandi. El ala internacional estuvo cerca de adelantar a los locales con un autopase que terminó con un disparo al poste.

El Noia también dispuso de opciones y obligó a intervenir al portero Carlos Espíndola en varias ocasiones. En los instantes finales del primer tiempo, Douglas estrelló un balón en el poste, en una de las llegadas más claras del conjunto gallego antes del descanso.

Tras la reanudación, el Noia Portus Apostoli logró adelantarse en el marcador. Biel aprovechó una asistencia de Montero para firmar el 0-1 y sorprender al conjunto local. La reacción del Jaén Paraíso Interior fue inmediata y llegó poco después con el empate de Eloy Rojas, que transformó un lanzamiento de penalti.

A partir de ese momento, el equipo dirigido por Daniel Rodríguez aumentó la presión ofensiva y acumuló ocasiones para completar la remontada.

Dani Zurdo estrelló un balón en el larguero y Schutt se convirtió en uno de los protagonistas del encuentro con intervenciones ante Mati Rosa, Alan Brandi, Lemine, Joao Salla y el propio Eloy Rojas.

El Noia también generó peligro en algunas transiciones, aunque el marcador ya no se movió pese al intento final del Jaén Paraíso Interior con el juego de cinco.

Con este empate, ambos equipos suman un punto en un partido equilibrado y mantienen su pugna por las posiciones que dan acceso a las eliminatorias por el título de Liga. EFE

jmd/apa