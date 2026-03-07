El ilustrador chileno Félix Vega diseña el cartel de la 39ª edición de la Semana Negra

Oviedo, 7 mar (EFE).- El ilustrador chileno Félix Vega ha sido el encargado de diseñar el cartel de la 39ª edición de la Semana Negra de Gijón, que se celebrará del 3 al 12 de julio en el entorno del Arbeyal y que contará con la presencia de autores como Juan Tallón, Luis García Montero, Manuel Vilas y Santiago Díaz.

Estos son algunos de los primeros nombres que la organización del certamen literario ha confirmado este sábado en una rueda de prensa en la que se han avanzado algunos de los detalles del evento.

El encuentro de escritores de la Semana Negra girará en torno a distintos ejes y lo conformará un amplio programa de charlas, debates, conferencias, presentaciones y tertulias repartidas en varios emplazamientos.

Juan Tallón, Luis García Jambrina, Luis García Montero, Manuel Vilas, Marta Robles, Sergio del Molino, Ángel de la Calle, Ángeles Caballero y Santiago Díaz son algunos de los primeros nombres confirmados.

En esta ocasión, siguiendo la tradición de que un año lo realice un artista extranjero y el siguiente uno español, el cartel será obra del ilustrador Félix Vega (Santiago de Chile, 1971), autor de novelas gráficas como 'Juan Buscamares' y 'Los fantasmas de Pinochet'.

Además, en esta edición se creará el Premio Domingo Villar-Semana Negra, que reconocerá la trayectoria de un autor o autora de género negro en español y cuyo fallo se dará a conocer antes del inicio del festival.

En la rueda de prensa también se han dado a conocer los finalistas de los premios que cada año se entregan en el marco de la Semana Negra, como el Dashiel Hammett a la mejor novela de género negro en español al que optan, 'La muerte ajena', de Claudia Piñeiro; 'Wendy', de Eugenio Fuentes; 'Las fuerzas contrarias', de Lorenzo Silva; 'Cordillera', de Marta del Riego Anta, y 'La Rey', de Reynaldo Sietecase.

Al Premio Memorial Silverio Cañada a la mejor primera novela de género negro en español concurren 'Aprieta', de Felipe de Luis Manero; 'Gallos de poca casta', de Gloria Trinidad; 'Fosca', de Inma Pelegrín; 'El caso Salgueiro', de Óscar Reboiras; y 'Ava', de Mabel Lozano.

Los finalistas del Premio Rodolfo Walsh a la mejor obra de no ficción de género negro son 'Mañana matarán a Daniel', de Aroa Moreno Durán; 'La chica muerta favorita de todos', de Beatriz García Guirado; ' El agente suizo', de Enrique Faes Díaz; 'Salvate vos', de Juan Carrá, 'Franco y yo', de Jesús Ruiz Mantilla.

Al Premio Espartaco a la mejor novela histórica en español publicada optan 'El reino de Belmonte', de Alfonso Mateo-Sagasta; 'La Capitana', de Susana Martín Gijón; 'Qué fue de los Lighthouse', de Berna González Harbour; y 'Cobre en la sangre', de Lorenzo Lunar.

'Trumpsilvania', de Luis Artigue; 'Las leyes de la caza', de Pilar Fraile ; y 'Animales difíciles', de Rosa Montero, son los trabajos finalistas para ganar el Premio Celsius a la mejor obra de ciencia ficción y fantasía en español. EFE