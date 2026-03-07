El Hiopos Lleida aspira a sorprender al campeón de la Copa

Lleida, 7 mar (EFE).- El Hiopos Lleida, duodécimo clasificado de la Liga Endesa a cuatro victorias de los puestos que dan acceso a las eliminatorias por el título, buscará este domingo (18:00 CET) dar la sorpresa en el Fernando Buesa Arena y vencer al Kosner Baskonia, ubicado en la quinta plaza y flamante campeón de la Copa del Rey.

El conjunto ilerdense viene de encadenar tres derrotas consecutivas, las dos últimas en casa ante rivales directos como el BAXI Manresa (90-99) y el Bàsquet Girona (81-93), en los que dejó malas sensaciones y concedió muchos puntos en defensa.

A pesar de la mala dinámica, los catalanes han disfrutado de un parón de tres semanas por la disputa de la Copa del Rey y las ventanas de selecciones para hacer borrón y cuenta nueva, y encarar el tramo final de la temporada de la mejor manera posible.

La principal novedad del cuadro burdeos es la presencia del base Dani García, que se ha incorporado al equipo en calidad de cedido por el UCAM Murcia y está disponible para jugar. Así, por primera vez desde principios de enero, Encuentra podrá contar con dos bases en su plantilla tras la desvinculación de Kristers Zoriks.

Uno de los pilares fundamentales del Lleida es el escolta James Batemon, que ha asumido cada vez más galones a medida que avanza la temporada. Es el quinto mejor anotador de la competición con 16,8 puntos por partido y promedia 15,9 créditos de valoración.

Encuentra tendrá a toda la plantilla a su disposición, a excepción del pívot György Golomán, que se fue a la concentración de la selección húngara con unas molestias que todavía arrastra, de modo que es duda para el encuentro. Sin embargo, el técnico ilerdense confía en que pueda tener minutos.

Por su parte, el Kosner Baskonia, quinto clasificado con trece victorias, llega con la moral por las nubes en el plano nacional, pues se coronó campeón de la Copa del Rey en Valencia 17 años después tras imponerse al Real Madrid (89-100) en la final.

No obstante, en la Euroliga, los de Paolo Galbiati encajaron el pasado viernes ante el París la quinta derrota seguida (81-97), que los sitúa en la penúltima posición.

Las principales amenazas del conjunto vasco son el base Trent Forrest y el alero Timothé Luwawu-Cabarrot. El norteamericano promedia 13,3 puntos, 2,7 rebotes, 4,2 asistencias y créditos 19,3 de valoración. Además, fue elegido MVP de la Copa del Rey.

Asimismo, Luwawu-Cabarrot es el segundo máximo anotador de la competición, con 19,4 puntos por partido, y el que más triples convierte, con una media de 3,1.

A las bajas ya confirmadas del alero Tadas Sedekerskis y el pívot Khalifa Diop, se unen las dudas del alero Rodions Kurucs, que se está recuperando de un esguince de tobillo, y del escolta Matteo Spagnolo. EFE

