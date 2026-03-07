Espana agencias

El Hiopos Lleida aspira a sorprender al campeón de la Copa

Guardar

Lleida, 7 mar (EFE).- El Hiopos Lleida, duodécimo clasificado de la Liga Endesa a cuatro victorias de los puestos que dan acceso a las eliminatorias por el título, buscará este domingo (18:00 CET) dar la sorpresa en el Fernando Buesa Arena y vencer al Kosner Baskonia, ubicado en la quinta plaza y flamante campeón de la Copa del Rey.

El conjunto ilerdense viene de encadenar tres derrotas consecutivas, las dos últimas en casa ante rivales directos como el BAXI Manresa (90-99) y el Bàsquet Girona (81-93), en los que dejó malas sensaciones y concedió muchos puntos en defensa.

A pesar de la mala dinámica, los catalanes han disfrutado de un parón de tres semanas por la disputa de la Copa del Rey y las ventanas de selecciones para hacer borrón y cuenta nueva, y encarar el tramo final de la temporada de la mejor manera posible.

La principal novedad del cuadro burdeos es la presencia del base Dani García, que se ha incorporado al equipo en calidad de cedido por el UCAM Murcia y está disponible para jugar. Así, por primera vez desde principios de enero, Encuentra podrá contar con dos bases en su plantilla tras la desvinculación de Kristers Zoriks.

Uno de los pilares fundamentales del Lleida es el escolta James Batemon, que ha asumido cada vez más galones a medida que avanza la temporada. Es el quinto mejor anotador de la competición con 16,8 puntos por partido y promedia 15,9 créditos de valoración.

Encuentra tendrá a toda la plantilla a su disposición, a excepción del pívot György Golomán, que se fue a la concentración de la selección húngara con unas molestias que todavía arrastra, de modo que es duda para el encuentro. Sin embargo, el técnico ilerdense confía en que pueda tener minutos.

Por su parte, el Kosner Baskonia, quinto clasificado con trece victorias, llega con la moral por las nubes en el plano nacional, pues se coronó campeón de la Copa del Rey en Valencia 17 años después tras imponerse al Real Madrid (89-100) en la final.

No obstante, en la Euroliga, los de Paolo Galbiati encajaron el pasado viernes ante el París la quinta derrota seguida (81-97), que los sitúa en la penúltima posición.

Las principales amenazas del conjunto vasco son el base Trent Forrest y el alero Timothé Luwawu-Cabarrot. El norteamericano promedia 13,3 puntos, 2,7 rebotes, 4,2 asistencias y créditos 19,3 de valoración. Además, fue elegido MVP de la Copa del Rey.

Asimismo, Luwawu-Cabarrot es el segundo máximo anotador de la competición, con 19,4 puntos por partido, y el que más triples convierte, con una media de 3,1.

A las bajas ya confirmadas del alero Tadas Sedekerskis y el pívot Khalifa Diop, se unen las dudas del alero Rodions Kurucs, que se está recuperando de un esguince de tobillo, y del escolta Matteo Spagnolo. EFE

pbl/xsf/og

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Aubert, Ortega y Garay quedan fuera de la segunda manga del gigante de Kranjska Gora

Infobae

Nico González: "Griezmann es fútbol total; lo disfrutaremos un tiempo"

Infobae

7-14. El Sant Andreu no da opciones al Catalunya y luchará por su tercera Copa consecutiva

Infobae

Simeone espera que la lesión de Rodrigo Mendoza “sea lo menor posible”

Infobae

El Leganés contra las lesiones y un Eibar al alza, pero que no ha ganado fuera

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Así es el ‘HMS Prince

Así es el ‘HMS Prince of Wales’, el portaviones que Reino Unido ha puesto en “alerta máxima” para un posible despliegue en Oriente Medio

Abascal habla sobre la expulsión de Ortega Smith de Vox: “No he hablado con él ni me gustan las telenovelas”

La activista hispanovenezolana Ángela Expósito es excarcelada tras siete años en prisión en Venezuela

Felipe VI traslada el “apoyo de España” al presidente de Líbano en una llamada telefónica tras los ataques de Israel

Abascal asegura que Vox no va a ceder en migración o políticas verdes y que el PP “tendrá que buscarse otro socio” en Extremadura o Aragón si no acepta

ECONOMÍA

El cajero del mundo está

El cajero del mundo está en Europa

Todo lo que dice la ley sobre vivir en una oficina en España

Un hombre avala el negocio de su padre para evitar que quiebre y termina heredando una deuda de 85.000 euros: la justicia lo exonera y no tendrá que pagar

Los taxistas de Valencia harán ‘huelga a la japonesa’ durante las Fallas y la Magdalena para protestar frente a Uber y otras VTC: serán gratis el 14 y el 18 de marzo

Luz verde de la Unión Europea para que el Gobierno español entregue 200 millones de euros en ayudas a un grupo de empresas españolas: estos son los requisitos

DEPORTES

Fin del misterio: Madonna responde

Fin del misterio: Madonna responde al Celta de Vigo sobre si conserva la camiseta ‘retro’ que llevó en Galicia en 1990

Djokovic señala a los tres jóvenes que pueden hacer frente a Alcaraz y Sinner: “Es la generación que viene a desafiar a los que están en la cima”

Josep Maria Bartomeu, expresidente del FC Barcelona: “Nadie metió mano en la caja, y menos yo. El Barça nos costó dinero”

Fede Valverde salva en el último minuto a un Real Madrid sin brillo frente al Celta de Vigo

Kylian Mbappé ya tiene carnet: el futbolista del Real Madrid conduce por primera vez su BMW de 140.000 euros sin la ‘L’