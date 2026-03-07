El gasóleo sube 32 céntimos en 5 días en la península, según Facua, que pide topar precios

Madrid, 7 mar (EFE).- El gasóleo ha subido de media en la península 32 céntimos en los últimos cinco días, desde los ataques de Estados Unidos e Israel a Irán, lo que supone un incremento del 22 %, según la asociación de consumidores Facua, que ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para pedirle que ponga topes a los precios.

El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha asegurado, en una entrevista en TVE, que esa subida "no tiene nada que ver con la subida que se ha producido del petróleo", sino que se debe a que los "gasolineros están intentando sacar tajada".

Según sus datos, ya hay "cinco o seis gasolineras que están cobrando dos euros o por encima de dos euros el litro", lo que, a su juicio, "no es proporcional a lo que está pasando, porque ese petróleo todavía no está en las estaciones de servicio", ha insistido.

El pasado lunes el precio medio se situaba en 1,456 euros el litro y ha ido subiendo progresivamente hasta los 1,77 de este sábado.

El representante de Facua ha señalado que el Gobierno podía haber "frenado de inmediato" esta espiral de subidas en una reunión del Consejo de Ministros, poniendo topes a los precios, si el Congreso no hubiera derogado, el pasado 25 de febrero, el decreto ley para establecer topes máximos a los precios de bienes y servicios esenciales en situaciones de emergencia.

Esta norma, que fue 'tumbada' por la mayoría que suman el PP, Vox y Junts, permitía al Gobierno fijar límites basados en los precios de los 30 días previos a una crisis, modificando la Ley General de Defensa de Consumidores, para evitar "abusos", como los de los vuelos caros tras el accidente de Adamuz.

En sendas cartas a Pedro Sánchez y al ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, Facua les pide que el Consejo de Ministros "vuelva a aprobar esa modificación legal y que cada partido se retrate" en una nueva votación en el Congreso.

Sánchez aseguró el pasado martes que está estudiando medidas económicas para responder al impacto de la guerra en Irán y la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio le ha pedido una reducción temporal de los impuestos especiales sobre los combustibles para contener la escalada de precios.EFE