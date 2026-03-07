Espana agencias

El Fandi indulta un gran toro de Julio de la Puerta en Morón

Morón de la Frontera (Sevilla), 7 mar. (EFE).- El festejo celebrado en la tarde de este sábado en la localidad sevillana de Morón de la Frontera, con motivo de su Feria de Primavera, se ha saldado con  once orejas y un rabo simbólico por parte de la terna y el indulto de un gran ejemplar de Julio de la Puerta, que salió a hombros junto a los toreros, por parte de David Fandila ‘El Fandi’.

Fue un cartel de espadas banderilleros en el que Ferrera, que cuajó una inspirada actuación, hizo pleno con cuatro trofeos, y Escribano paseó tres apéndices sufriendo una aparatosa voltereta sin consecuencias aparentes tras ser volteado por el tercero.

Se lidiaron seis toros de Julio de la Puerta, de buen juego global. El quinto, de nombre ‘Marujito’, fue indultado.

Antonio Ferrera, dos orejas y dos orejas

David Fandila ‘El Fandi’, dos orejas y dos orejas y rabo simbólicos.

Manuel Escribano, oreja y dos orejas.

La plaza registró más de media entrada. EFE

